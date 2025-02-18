世壯運報名未達3萬人目標 北市藍綠議員：報名費太貴令人卻步

新北板橋體育場迎接世壯運，田徑場換新成紫色跑道。（資料照）

2025/02/18 20:18

〔記者林承鴻／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會5月17日到30日舉行，昨天截止報名，成功報名且繳費的參賽者約2.5萬人，國內選手約1.9萬人、國外選手約6500人，未達當初雙北市府設下的3萬人目標。台北市議員認為，報名費太貴要價3600元是一大因素，而且國際宣傳不足，沒有參與感。

世壯運執行辦公室主任張勝傑指出，儘管一開始設定的目標是3萬人，但這次是亞洲第一次舉辦世壯運，而歷屆世壯運報名人數最多的是2009年澳洲雪梨和2017年紐西蘭奧克蘭，都達到2.8萬人，對比運動風氣盛行的紐澳，本屆已是相當不錯的成績。

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國民黨台北市議員汪志冰說，市府當初畫的餅太大了，最終報名人數跟預期目標有不小差距。她指出，很多市民對世壯運沒有熱忱、認知，不只宣傳不足，也沒感覺到那種氛圍，沒有參與感，跟世大運差很多。

民進黨議員林延鳳說，多名里長都有反映過報名費太高，影響民眾報名意願，認為多鼓勵、多讓大家參與才是最重要的，既然市府花了那麼多預算爭取舉辦，不只應該要達到原本設定的目標，更希望有更多人參與，這樣才真正達到鼓勵全民運動的效益。

汪志冰說，平常會打桌球，有想過要報名，但一查發現報名費要3600元很貴，不是普羅大眾都能負擔的，很多人有興趣報名，但看到昂貴的報名費像是「被潑了一盆冷水的感覺」。她舉例，打雙打就一定得2個人一起報名，但一個人可以不代表另一個人也行。此外，報名流程很複雜，有各種規定，都會影響報名意願。

林延鳳說，外籍選手僅佔所有選手約4分之1，可見國際行銷不足，甚至國內都還有很多人不知道什麼叫世壯運，參與度冷冷清清。世壯運雖然比賽類型和2017年台北世大運、2009高雄世運不同，但市府應該把爭取到的每一個賽事都辦好，認為主辦單位的說法像是在自圓其說，沒有求進步。

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