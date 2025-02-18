揭穿基隆藍營罷免團隊身分 民進黨市黨部批：假公民、真黨工

張之豪罷免案領銜人游正義18日前往中選會遞交提議書。（基隆市公共事務學會提供）

2025/02/18 19:59

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆大罷免藍綠開戰！基隆市罷免國民黨立法委員林沛祥及民進黨基隆市議員，今天都到中央選舉委員會送件。民進黨基隆市黨部主委林明智批評國民黨「假公民、真黨工」，欺騙基隆市民，只為政治利益盤算。

林明智指出，發起罷免民進黨議員的「基隆市公共事務學會」，就是國民黨側翼，更正確的說法，其實就是國民黨「自己人」，所謂的「韓姓會長」是國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元，就是國民黨黨工；提出罷免張之豪的領銜人，號稱學會總幹事的游正義，其實就是國民黨安樂區黨部主委，也是國民黨黨工，曾參選2018年安樂區議員落選。國民黨假借公民團體名義，真黨工，無良欺騙基隆市民，只為自身政治利益盤算。

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林明智說，因應國民黨的仇恨動員，甚至不惜以假公民、真黨工的方式，濫用黨員名冊簽署罷免，黨部將籌組律師團捍衛基隆的公民運動，也號召基隆市民一起來「抓鬼」，同時呼籲檢調單位介入調查。

林沛祥說，對公民團體的決定跟他們動作說尊重，既然第一階段達標，已經送中選會，他就準備回去選區繼續爭取民意。同時也要好好做好立法委員該做的事情，該做的質詢、推動法案和審查預算，會繼續把立法委員會做好，繼續幫基隆爭取更多的權益跟福利。

張之豪則說，國民黨就是要用各種方法來轉移焦點，真正的焦點就是在惡搞國家，自己的國家要自己救，他既然得到基隆人的託付，就要把這份工作做好，要救這個國家，他若沒有勇氣站在第一線，其他人怎麼敢面對黨國地方盤踞的巨大壓力？所以他一步也不會退。他會繼續把基隆市議員的工作做好。

國民黨立法委員林沛祥說，尊重公民團體的決定和動作。（資料照）

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