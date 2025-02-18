民進黨2大方向反制惡罷 林右昌：立委一席都不能掉！

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/02/18 18:38

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨「惡罷」民進黨立委，民進黨中央今天下午進行首次「顧好立委專案」會議，盤點營3大惡質樣態「幽靈連署」、「虛假領銜人」、「惡意造謠抹黑」，黨秘書長林右昌也在會中強調，要透過「法律協助」、「即時澄清」，全黨全力顧好優秀立委，一席都不能掉，一個都不能少，做所有立委最強力的後盾。

發言人韓瑩表示，各地委員反應國民黨惡質罷免三大共通點「幽靈連署」、「虛假領銜人」、「惡意造謠抹黑」，針對上述幾點黨中央將給予「法律協助」與「即時澄清」協助，秘書長林右昌會議中也強調，藍綠的罷免案，在本質上完全不同，將全力顧好優秀立委一席都不能掉，黨中央會做所有立委最強力的後盾。

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根據民進黨發言人韓瑩會後轉述，會議由17位黨籍立委辦公室代表出席，秘書長林右昌開頭首先表達對現在遭到報復式罷免的各地立委關心，也相當肯定民進黨立委在國會以及地方選區的表現。

林右昌強調，國民黨立委被罷免，是因為在立法院違憲濫權，不斷提出亂政法案及惡刪總預算，公民團體自主發起的公民行動；民進黨立委的罷免案，則是國民黨預謀式的惡意罷免，由國民黨中央主導，完全政治導向，兩者本質完全不同。

會議最後林右昌重申，全黨全力顧好優秀立委，一席都不能掉，一個都不能少，黨中央會做所有立委最強力的後盾。

韓瑩表示，今天會議經過各地立委反應有觀察到三大共同及普遍的「惡質樣態」。第一，「幽靈連署」， 大部分縣市完全沒有看到有連署站；只有少數縣市設連署站，但擺攤時間很短暫，而且工作人員比參與連署人的還多。沒連署動作，卻在最後關頭送出幾千分連署書，國民黨大規模抄襲名冊的嫌疑很大，地方縣市選委會有責任應該查明。目前李坤城與蘇巧慧罷免案都有發現抄名冊的具體事證。

第二，「虛假領銜人」，大多領銜人是國民黨黨工，地方反應甚至有領銜人著甲地被當成乙地領銜人的狀況，人頭被冒用的狀況。第三「惡意造謠抹黑」，針對黨籍立委惡意攻擊，像是擔任幹事長的立委吳思瑤，近期就遭到鎖定，各種人格抹黑的方式出現。

韓瑩補充，中央黨部將針對這三項惡質行為，分成兩大方向全力顧好優質立委，首先是透過「法律協助」，黨中央已經成立律師團，任何有幽靈連署，抹黑造謠方面，有具體事證反應，黨中央都會給予全面協助；針對造謠抹黑「即時澄清」，黨中央會針對各種被造謠抹黑的部分，即時以圖卡文宣澄清，也協助宣傳立委政績，民進黨已開設挺公民護民主協助專線：02-2392-989，並在官網設置「公民協助專區」。

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