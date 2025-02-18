罷免黃健豪1階送出近4000份 罷團：實際連署已破萬

台中市罷免藍委踴躍，圖為民眾連署情形。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/18 18:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台掀大罷免風潮，民進黨內參民調提及，台中市區3名新進立委可能成為最早遭罷的「罷免F3」，對此，斷健行動、罷免黃健豪的罷團志工表示，對於成功罷免深具信心，已送出罷免提議書近4000份，2月15日也開放網路第2階段罷免同意意向書，中選會公布起跑，即同步作業邀請聯署。

新北市議員兼任民進黨發言人卓冠廷也引述網媒公布的內參民調資料，指台中市區有高達8成民眾知道有大罷免議題，同意、不同意罷免比例分別為廖偉翔41.0%、38.2%；黃健豪36.2%、38.9%；羅廷瑋41.2%、38.9%，以及台中市3個選區投票率可望突破6成，會去投票者57.2%。

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針對同意罷免黃健豪36.2%、不同意罷免38.9%，斷健行動、罷免黃健豪的罷團志工說，這份民調母數約1千人，由於黃的第五選區（北屯、北區）幅員最大、人口最多，對於如何採樣及提問的細節，並不知道，覺得做參考就好，對於罷免成功仍具信心。

斷健罷團表示，第1階段已送出近4000份，但實際第1階段至少收到上萬份的同意書，以及第2階段的罷免意向書，2月15日已開放網路第2階段罷免意向書填寫，待中選會公布第2階段開跑及公開文件格式，即同步作業請民眾聯署同意，也會同步開始擺攤進行第2階段連署。

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