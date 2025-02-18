黃偉哲小內閣人事搬風 3局處長宣誓就職

台南市長黃偉哲（左2）主持單位首長就職儀式，新任都市發展局局長林榮川（左1）、農業局局長李芳林（右2）、秘書處處長黃國照（右1）。（南市府提供）

2025/02/18 17:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府團隊調整陣容，新任秘書處處長黃國照、農業局局長李芳林及都市發展局局長林榮川，今（18日）於市政會議中宣誓就職，台南市長黃偉哲歡迎他們加入市府團隊，並期許貢獻所長，提供最佳市政服務。

黃偉哲表示，秘書處長黃國照過去曾於民治聯合服務中心服務，農業局長李芳林原任職南市肉品市場股份有限公司總經理、都發局長林榮川原職則為經濟發展局局長，3位局處長在台南市政相關領域，各自有充實的行政歷練與實務經驗。

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黃偉哲表示，市府一向非常重視農業發展，如何提升農產品競爭力及提高農業附加價值，一直是農業政策的重要方向，市府也積極輔導，讓南市各區農產品特色都能發揮。另外，台南是文化與科技兼具的城市，未來會更努力朝宜居城市的方向全力以赴。

黃偉哲表示，秘書處雖為府內1級幕僚單位，職掌文書檔案、事務管理、廳舍管理維護、採購等業務，但仍可透過主動積極、創新專業的服務，提升整體的行政效能、增進人民對政府的信賴。

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