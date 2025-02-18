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    國人赴中遭限制人身自由52件 陸委會：3名一貫道道親尚未獲釋

    陸委會提醒國人赴中應注意人身安全風險。（圖擷取自陸委會臉書）

    陸委會提醒國人赴中應注意人身安全風險。（圖擷取自陸委會臉書）

    2025/02/18 17:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正今天指出，從去年1月至今共收到65件陳情案，其中52件台灣民眾赴中後失聯或遭限制人身自由。陸委會說明，3名一貫道道親尚未獲釋返台，家屬在中國已聘僱律師。

    台灣民眾前往中國常遭盤查、留置或非法扣押，邱垂正上午接受廣播節目專訪表示，去年1月1日截至目前為止，共收到65件陳情案，其中失聯或遭限制人身自由52件，被盤查留置有13件。

    對此，陸委會表示，有關國人在陸遭限制人身自由案件，政府相關機關皆透過既有管道向中方確認國人在陸現況，並持續追蹤案件發展，惟因相關個案涉及案件隱私，且部分家屬不願向政府透露案情或請政府暫緩介入，基於尊重家屬意願，對於相關人員是否已返台，政府不便對外說明。

    陸委會指出，經瞭解，3名一貫道道親尚未獲釋返台，家屬在中國已聘僱律師，經律師確認，目前當事人健康狀況暫時無慮。

    2024年10月上旬，中國廣東省的公安突然闖入中山市一處民宅，逮捕3名來台灣的一貫道道親，目前被捕關押已逾4個月；中國國台辦去年底指控3名老人涉犯「組織利用會道門破壞法律實施罪」，有關部門將依法開展案件審理。

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