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    不只王大陸涉逃兵！ 役政司：約80案例涉嫌不法移送偵辦

    役政司表示，約80個案例涉兵役複檢診斷不法，將移送司法偵辦，圖為成功嶺營區。（記者黃旭磊攝）

    役政司表示，約80個案例涉兵役複檢診斷不法，將移送司法偵辦，圖為成功嶺營區。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/18 17:34

    〔記者黃旭磊／台中報導〕藝人王大陸（33歲）涉以假病歷逃兵役遭檢警拘提約談。內政部役政司於台中市成功嶺營區設置替代役訓練班，專責全國替代役役男訓練工作，役政司今天表示，經清查計約80個案例，具備共通性涉嫌不法，過濾後將移送司法單位偵查，至於王姓藝人等多人涉及逃避兵役一事，已主動交由司法單位偵查。

    新北地檢署偵辦8名役男涉偽造病歷，王大陸被內政部列入今年3月徵集對象，預計近日就會收到徵集令兵單，對此，役政司副司長陳裕興說，針對申請複檢改判體位案件，為去（113）年底役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料，也回溯2020年至2024年役男體複檢歷程等相關資料，發現計約80個案例具備共通性涉嫌不法，移送司法單位偵查。

    陳裕興強調，為維護兵役公平主動清查，發現部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑處，後續將會同國防部、衛生福利部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位，建立兵役體位判定公信力。

    役政司提醒，役男毀傷身體或變更體位，意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依妨害兵役治罪條例第3條及第13條可處5年以下有期徒刑，發現疑似不法將主動移送法辦。

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