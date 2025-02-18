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    日本戶籍正名台灣 台聯：往正常化方向被外國看見

    日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

    日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

    2025/02/18 17:33

    〔記者林哲遠／台北報導〕日本法務省將推出戶籍新制，未來台灣人在日本戶籍文件上的國籍標記，將可從「中國」正名為「台灣」。台聯黨主席周倪安今日表示，雖然日本此舉並不代表要改弦易徹的改變對台政策，但卻是往正常化的方向被外國看見。有助於台灣未來在更多國際場合，將台灣視為有別於中國的獨立政權或國家。

    周倪安表示，台灣外交地位的正常化，有賴於友邦國家在官方的稱呼、肯認；中國無所不用其極的在全世界開展法律戰，就是為了打壓、矮化台灣的國際生存空間，使得過去留日國人的戶籍文件，被迫登載為「中國」，可以說讓台灣人相當委屈。

    對於台灣在日本得以獲得正名之契機，周倪安認為，除了肯定日本政府不畏中國方面的施壓，國人應當感謝日本台灣同鄉會、李登輝之友會等團體，以及日本友台國會議員、台灣外交官員之多方努力，才能促成正果。

    周倪安強調，國人也應藉此機會反思，在體育、學術、文化及公共衛生等國際交流場合上，台灣是否能透過正名來彰顯主體性？唯有如此，國際社會才能體認到，「正名」對台灣而言是至關重要的國家主張。

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