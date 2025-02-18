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    張之豪罷免案今送件！ 藍軍週五將再送基隆「這3位綠議員」

    張之豪罷免案領銜人游正義、基隆市公共事務學會韓姓會長今日赴中選會，遞交717份罷免民進黨基隆市議員張之豪第一階段連署書。（基隆市公共事務學會提供）

    張之豪罷免案領銜人游正義、基隆市公共事務學會韓姓會長今日赴中選會，遞交717份罷免民進黨基隆市議員張之豪第一階段連署書。（基隆市公共事務學會提供）

    2025/02/18 17:21

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對基隆市公民團體「基隆絕沛」今日赴中選會遞交3355份罷免國民黨立委林沛祥的第一階段連署書，基隆市公共事務學會也發動罷免民進黨基隆市議員張之豪，學會韓姓會長、張之豪罷免案領銜人游正義下午也前往中選會遞案。繼基隆市長謝國樑罷免案落幕後，今年基隆將再迎來一場大罷免熱戰。

    為反制民團「基隆絕沛」罷免藍委林沛祥，國民黨基隆市黨部也同步發動罷免民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷、施偉政、張之豪。基隆市公共事務學會今日開第一槍，赴中選會遞交717份連署書，韓姓會長表示，接下來，會視民進黨陣營的動作而定，就像國軍一樣，他們的陣營不好戰，但也不懼戰，已做好備戰工作了。

    領銜人游正義接受本報訪問時表示，今天遞交完第一階段連署書，接下來他們會設立一個服務連署站，並會在大街小巷來連署，同時他們會與罷免陳宜、鄭文婷、施偉政的團體一同串連、幫忙。

    游正義強調，針對陳宜、鄭文婷、施偉政3位民進黨議員，他們會盡可能在本週五下班前遞交第一階段連署書。

    張之豪罷免案領銜人游正義、基隆市公共事務學會韓姓會長今日赴中選會，遞交717份罷免民進黨基隆市議員張之豪第一階段連署書。（基隆市公共事務學會提供）

    張之豪罷免案領銜人游正義、基隆市公共事務學會韓姓會長今日赴中選會，遞交717份罷免民進黨基隆市議員張之豪第一階段連署書。（基隆市公共事務學會提供）

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