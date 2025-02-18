曹興誠決定提告求償1億 謝寒冰竟回：我好期待！

謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，還公開多張私密照。（翻攝YouTube）

2025/02/18 17:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨天（17日）被親藍名嘴謝寒冰爆料，2015年在中國發生婚外情，還公開多張與小三的私密照。今天（18日）曹興誠決定提告，向謝寒冰求償1億元，謝寒冰本人也馬上做出回應，語帶調侃稱「我好期待」。

名嘴謝寒冰昨天在自己的直播節目爆料，指曹興誠2015年在仍有婚姻的狀態下，在中國有1位年輕小三，並公開多張曹興誠與小三一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片。曹興誠在第一時間發聲回應，表示在AI技術高度發達的時代，圖片造假極為容易，藍營人士為了政治目的，使用卑鄙下流手段公布他人隱私，典型就是中共作風。

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今天曹興誠再宣布正式狀告謝寒冰，怒轟謝寒冰的行為「卑劣無恥沒有底線」，將對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元，未來取得賠償後，將捐助罷免活動。對此，謝寒冰今下午在臉書發文做簡短回應，但語氣充滿嘲諷：「法院可不可以現場比對（照片）特徵？我好期待……」

另外，曹興誠呼籲大家就靜觀司法判決，不要轉移對罷免的焦點，因為「這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當」。他還說：「謝寒冰、蔡歪元（蔡正元）這些人，都是中共最喜愛的投共名嘴，現在對我抹黑抹黃，是看見罷免聲勢強大，想來破壞罷免領銜人的聲譽，分裂罷免陣營的團結。這種下流動作，只會激起公憤，讓罷免的力量更加壯大。」

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