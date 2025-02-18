王婉諭點評民眾黨不進步不本土、邀黃國昌辯論 周榆修質疑亂講話

民眾黨秘書長周榆修中午接受政論節目「中午來開匯」專訪。（中午來開匯節目提供）

2025/02/18 17:05

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌當選黨魁後，稱會責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望，遭時代力量黨主席王婉諭點出民眾黨不進步、不本土之處，並邀請黃國昌辯論何謂本土、進步的政黨？民眾黨秘書長周榆修今日反嗆，台灣是台灣人的台灣，王婉諭打著綠色旗子就能亂講話？

周榆修中午接受政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，台灣是台灣人的台灣、是全體國民的台灣，不是民進黨的。他質問王婉瑜，難道打著綠色旗子就能亂講話，甚至不顧朝野和諧硬幹，打著綠色旗子就能像總統賴清德、民進黨團總召柯建銘一樣唱雙簧？

請繼續往下閱讀...

周認為，在野黨監督執政黨是天職，民眾黨當然可以被批評、指教，但須本於事實，不要扣帽子的方式，不然也只是為了流量。

另，針對媒體人邱明玉爆料，時力前黨主席陳椒華、徐永明將加入民眾黨，周榆修澄清，黨部都沒有接獲相關訊息，卻由名嘴放消息。他痛批，邱明玉就像「狼來了」，在媒體上放話並不利於政黨健康、也不必要，這些謠言不只傷不了民眾黨筋骨，也傷不了皮毛，呼籲邱明玉省一點力氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法