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    綠委遭鎖定報復罷免 民進黨：擬定策略協助輿論戰

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/02/18 16:44

    〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免浪潮延燒，民進黨10多名立委遭藍營報復式罷免，黨秘書長林右昌下午邀立委會談；黨發言人吳崢會前受訪表示，除了律師團提供法律協助外，黨中央也將擬定政治攻防策略，並提供更多實質的協助，成為立委們最堅強的後盾。

    吳崢指出，現在大家已經可以看到，國民黨的基層組織正試圖發動對民進黨立委的罷免。例如新北市立委蘇巧慧、李坤城等人的選區，透過地方選委會的查對都發現罷免連署存在「不實連署」與「幽靈連署」的情況，類似狀況也不只發生在這幾個選區。

    吳崢表示，針對民進黨立委的選區出現不實連署等問題，民進黨已經與律師團討論，評估是否採取進一步法律行動，所有涉及不實連署的案件，民進黨都會提起相應對策，來捍衛立委應有的權利。

    吳崢說明，今天的會議中央黨部就是要與遭國民黨鎖定惡意罷免攻擊的立委們進一步討論，除了法律行動之外，也要規劃政治攻防策略，黨中央要跟立委們結合，成為立委們最堅強的後盾。

    被問及多位立委未能親自出席，吳崢說，其實中央黨部與各委員辦公室、黨團一直保持緊密聯繫，也密切關注罷免連署的發展，會議除了討論法律應對、輿論攻防戰之外，也要看看中央黨部能否提供更多實質的協助與支持，接下來中央黨部也都會加緊處理。

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