日本戶籍可登記「台灣」 張博洋：若視為承認台灣是國家是過度解讀

日本戶籍可登記「台灣」!張博洋認為不用一廂情願、過度解讀。（翻攝張博洋臉書）

2025/02/18 17:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本法務省公布自今年5月26日起，台灣人可在戶籍的國籍欄登記為「台灣」，台灣基進高市議員張博洋認為，這項法規修正僅是日本法務省內的行政命令，如果看成是日本官方承認台灣是國家，只會是一廂情願、單方面的過度解讀。

張博洋說明，根據日本現行戶籍制度，外國人在日本沒戶籍，但外國人與日本人結婚時，國籍會被記載在配偶戶籍裡；台灣人國籍長期被標註成「中國」，是源於日本法務省民事局1964年發布規定，台灣出身者國籍須標示「中國」，1972年日本與中華民國政府斷交後隨即與中國建交，國籍註記問題遺留至今。

請繼續往下閱讀...

根據統計，每年大約有800至1000名台灣人與日本人結婚，台日婚姻中，日籍配偶或台灣人因在日本被註記為「中国」籍的不滿，已是長久以來議題，因此與日本人結婚的台灣人國籍不用再寫成中國，是正確且合理的，但這情況也不止於日本戶籍登記，例如各項執照、駕照，都還存在國籍標註問題。

張博洋提醒，要注意的是這次日本戶籍表該欄位由「國籍」變成「國籍、地域」，他認為實際表現出的、是日本同時兼顧台灣自我認同又要照顧中共當局心情的狀態，如果看成是日本官方承認台灣是一個國家，那只會是一廂情願，單方面的過度解讀。

他進一步提到，這項法規修正僅是日本法務省內的行政命令，主要是處理目前行政作業的不合理（台灣人被冠中國籍），國際上目前並沒有名為「台灣」的國家，這是殘酷的現實，所以在其他國家或國際公文、證照、執照上寫的國籍欄寫「台灣」，是沒任何效力的。

但「國籍·地域：台灣」這項註記，也不代表日本認為台灣是中國的一部份，日本法務省曾在2006年的國會質詢中答辯：「於國際法上，保有台灣籍者適用台灣的法律」，充分表示日本認為台灣是獨立於中國外的法治國家體系。

張博洋分析，未來的在日台灣人會遇到一個問題，在日本戶籍國籍欄可表記為「台灣」，但回台後看到的證件仍是「Republic of China」的窘境，要解決這樣的國際政治困境，台灣在國際上不僅要持續與中國劃清界線，明確的向各國展示中國與台灣是兩個不同國家的事實，台灣人更要思考的是如何擺脫「中華民族」的框架，努力團結，凝聚共識，制憲建立一個叫「台灣」的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法