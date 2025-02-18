傅崐萁昨稱重感冒神隱、今「出國」缺席朝野協商 林俊憲：怪哉！

傅崐萁17日缺席國民黨記者會，18日又缺席立院朝野協商，但2天的缺席理由都不一樣。（資料照）

2025/02/18 16:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨立院黨團總召傅崐萁日前被爆出免費提供修容組等競選小物給藍委候選人疑涉收賄遭告發，昨天（17日）突然缺席藍營的記者會，書記長王鴻薇宣稱他重感冒，今天立院朝野協商傅崐萁也不見人影，沒想到這次的理由竟然是「出國」。對此，民進黨立委林俊憲忍不住質疑：「有什麼要緊事需要身負重病也要出國？」

時事評論員溫朗東近日意外揭露傅崐萁透過其親信蘇意舜創立的「戰天下有限公司」，提供2023年投入立委選戰的候選人競選小物，不料當時獲提名參選中正、萬華立委的藍營北市議員鍾小平自爆他的1萬組修容組是傅崑萁送的，引發輿論譁然，溫朗東跳出來直言，如果鐘小平所言不假，不僅當時拿到戰天下競選小物的藍委恐都涉犯偽造文書罪嫌或逃漏報政治獻金，傅崐萁也可能涉嫌賄選，拿到影響立院生態的總召一職。

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隨著輿論延燒，傅崐萁昨天臨時缺席國民黨智庫的記者會，引發外界揣測，王鴻薇聲稱傅總召是因為重感冒不克出席。今天立法院長韓國瑜為解決總預算案僵局召開朝野協商，傅崐萁又不見人影，沒想到韓國瑜卻稱「他不在國內，他出國」。

對此，林俊憲在臉書發文質疑：「剛剛朝野協商，韓院長證實，傅崐萁現在人不在國內，所以沒來參加協商。那就奇怪了，昨天國民黨的記者會，傅崐萁聲稱『重感冒』臨時缺席，怎麼今天就出國了？傅總召重感冒還搭飛機嗎？那麼密閉的空間，不太好吧。而且，不知道傅總召有什麼要緊事，需要趕著在禮拜二、身負重病也要出國？又是跑去哪個國家呢？怪哉！怪哉！」

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