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    政院南服中心因刪預算關燈關電梯 海基會：南區服務處維持原運作

    行政院南部聯合服務中心張貼公告指出，「本中心業務費遭全面刪除，將無法支應大樓電費，撙節開支，本電梯暫停運作，請多加善用樓梯」。（記者王榮祥攝）

    行政院南部聯合服務中心張貼公告指出，「本中心業務費遭全面刪除，將無法支應大樓電費，撙節開支，本電梯暫停運作，請多加善用樓梯」。（記者王榮祥攝）

    2025/02/18 15:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院南部聯合服務中心千萬業務費遭藍白立委全數刪除，民眾發現近日南服中心一樓電燈未全開，電梯關閉三分之一，甚至連廁所馬桶旁的衛生紙都不提供，影響民眾洽公權益。在南服中心設有據點的海基會表示，目前本會南區服務處維持原運作。

    行政院南部聯合服務中心位於高雄市苓雅區，該棟大樓有外交部、移民署、勞保局、經濟部、智慧財產局、工業局、海基會等多個單位合署辦公，海基會南區服務處設於6樓，負責大陸文書驗證工作。

    行政院南部聯合服務中心近日在一樓張貼公告指出，「本中心業務費遭全面刪除，將無法支應大樓電費，撙節開支，本電梯暫停運作，請多加善用樓梯」。

    據了解，政院南服中心為節省開支，辦公室只開一半燈，辦公環境呈現昏暗狀態，就連洗手間馬桶旁的衛生紙都暫時停止提供，民眾如廁忘記帶衛生紙只能自求多福。

    針對大陸文書驗證業務是否停擺？海基會今日指出，目前本會南區服務處維持原運作，後續運作再與行政院南部聯合服務中心協調。

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