硬推「藐視國會罪」與黃珊珊種下心結？ 黃國昌：立場從未改變

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/18 15:33

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌上週當選新任黨主席，週刊今日爆料，去年藍白硬推「藐視國會罪」時，民眾黨立委黃珊珊曾向前主席柯文哲抱怨，黃國昌收不回來，她會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過。黃國昌今日回應，對於推動藐視國會罪的立場他完全沒有改變，並批評民進黨背棄自己曾經的承諾、理想。

根據《鏡週刊》報導，黃國昌入黨後，聲量輾壓黨內一班老臣，並帶來不少小額捐款，但黨內對黃的領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，也揭露他強推「藐視國會罪」引發違憲爭議時。黃珊珊甚至跟柯文哲討論如何善後時，向柯抱怨說：「國昌收不回來、國民黨也繼續衝拉不住，違憲可能是必然的結果，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」等語。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，該事情驗證，總統賴清德對柯文哲所在進行的不是司法案件，根本是政治偵查、攻擊與迫害，其黨檢媒一體令人嘆為觀止。大家要關心的是，台灣民主法治怎麼會被民進黨政府踐踏到如此不堪，裡面所講，想要見縫插針的東西，搞了1年至今有何效果？奉勸民進黨政府把心思放在施政。

對於當初推動藐視國會罪的立場是否有改變？黃國昌說，完全沒有任何改變，在先進民主法治國家中，有哪一個國家可以容忍行政官員在國會中說謊不用負任何法律責任？他批評，「把台灣民主憲政往後推了這麼多，民進黨到今天還有臉說三道四，對不對的起自己，過去曾對國會改革的許諾，民進黨不會覺得臉紅、丟臉？」

媒體追問，黃珊珊是否會有和黨內建議要與民進黨溝通？黃國昌說：「沒有。」他反問，要跟民進黨溝通什麼？民進黨從頭到尾就是背棄自己曾經的承諾、理想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法