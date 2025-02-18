因藐視國會罪與黃國昌有心結？ 黃珊珊：民眾黨不會只有一種聲音

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/02/18 15:17

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌近日當選新任黨主席，週刊今日爆料，去年藍白硬推「藐視國會罪」時，民眾黨立委黃珊珊曾向柯文哲抱怨，黃國昌收不回來，點出兩人恐有心結。黃珊珊稍早回應，民眾黨是一個多元、富有活力的政黨，民眾黨從上到下不可能只有一種聲音、一種看法。

根據《鏡週刊》報導，黃國昌入黨後，聲量輾壓黨內一班老臣，並帶來不少小額捐款，但黨內對黃的領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，也揭露他強推「藐視國會罪」引發違憲爭議時，黃珊珊甚至跟柯文哲討論如何善後時，向柯抱怨說：「國昌收不回來」，揭露雙黃在黨內暗藏心結。

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黃珊珊上午在臉書發文表示，今天週刊使用柯文哲主席「還原的手機通聯及對話」寫了一篇「調查」報導，內容指證歷歷說她「抱怨」黃國昌主席，實在令人啼笑皆非。首先，根據週刊的說法，這是她跟柯主席之間的對話；縱使對話為真，為什麼它有需要特別被拉出來寫成一篇報導，這個對話的公益性在哪？《鏡週刊》窺探他人私密通訊不夠，還需另外寫成一篇報導？

週刊報導似乎隱含著「民眾黨政治人物不能討論時政」的意味，黃珊珊認為，民眾黨是一個多元、富有活力的政黨；民眾黨從上到下不可能只有一種聲音、一種看法。而週刊的報導方式，表面上透過翻找柯主席過往所有手機通訊內容寫成「調查報導」；實則以媒體之姿，翻找過去所有對話，從中做文章蓄意挑播。

黃珊珊說，秘密通訊的重要內涵，便是讓大家可以暢所欲言，不用擔心遭到報復，週刊固然有媒體的身分，但顯然在第四權的監督腳色與擷取他人對話編撰報導之間，週刊更傾向後者。她強調，進入司法程序的，就讓司法程序處理，台灣有更多更重要的事情值得鏡週刊調查報導，實在不需要一直在起訴書中找素材、作文章、瞎掰 。

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