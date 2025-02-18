台英國會小組主席柴萍恩：維護台灣主權是全世界共同利益

英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（Sarah Champion MP） 偕英國國會上議院議員浦維司（Lord Purvis of Tweed）勳爵、下議院議員史班瑟（Ben Spencer）、杜麗茉（Helena Dollimore）、羅諾雅（Noah Law）及黎德（David Reed）等人到總統府與賴總統會面。（圖由總統府提供）

2025/02/18 14:59

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩率領的訪問團時表示，期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同打造更具韌性的國際供應鏈；柴萍恩表示，對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益，美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家進而表達同樣的支持。

英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（Sarah Champion MP）偕英國國會上議院議員浦維司（Lord Purvis of Tweed）勳爵、下議院議員史班瑟（Ben Spencer）、杜麗茉（Helena Dollimore）、羅諾雅（Noah Law）及黎德（David Reed）等人到總統府與賴總統會面。

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賴清德表示，誠摯歡迎議員們在英國國會新屆會期首度組團訪問台灣，柴萍恩去年5月曾來台參加他和蕭美琴副總統的就職典禮，7月也不遠千里而來出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會，今天很高興能在總統府再次見面。

賴清德指出，台英關係近年來有顯著進展，特別感謝訪團成員以及英國國會和政府，持續透過各種方式展現對台灣的支持，像是英國下議院去年11月針對「台灣的國際地位」進行辯論，會後無異議通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」；英國外交部副大臣韋斯特（Catherine West）也表達「英國反對任何擴大解釋該決議，以改寫歷史的企圖」，在在顯示台英雙邊關係的具體進展。

賴清德表示，感謝英國國會和政府，多次公開反對片面改變台海現狀，並強調印太與跨大西洋區域的安全不可分割。未來期待持續深化台英關係，共同維護區域與世界和平穩定，也一起創造台灣與英國、台灣與歐洲各國的互利雙贏。

賴提到，例如台英簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構，希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等3項議題上進行協商合作，也能儘速完成談判，並簽署子協議，促成台英更多交流合作，也期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓雙方能夠一起打造更具韌性的國際供應鏈，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

柴萍恩表示，去年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會非常重要，來自23個國家的議員到此表達對台灣的支持，這是大家自那次會議後一直努力的方向，她也很自豪英國國會通過了友台動議，明確指出聯大第2758號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

柴萍恩提到，英國歷經大選後，國會逾半是新科議員，很自豪此次訪團也有新議員的參與，希望能讓賴總統感受到，他們對台灣的承諾依然堅定不變，「台英國會小組」是跨黨派團體，為了共同利益一起合作，對英國、甚至全世界來說，維護台灣的主權是共同利益，美國現在已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家進而表達同樣的支持。

柴萍恩說，台英即將舉行第27次經貿對話會議，希望將發展成富有成果的夥伴關係，很高興此行能與賴總統以及立法院、各部會首長見面，更深入了解台灣文化，期許建立雙邊更深厚、長久的友誼。

英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩（Sarah Champion MP） 偕英國國會上議院議員浦維司（Lord Purvis of Tweed）勳爵、下議院議員史班瑟（Ben Spencer）、杜麗茉（Helena Dollimore）、羅諾雅（Noah Law）及黎德（David Reed）等人到總統府與賴總統會面。（圖由總統府提供）

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