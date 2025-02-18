評黃國昌毀滅、復仇式領導 民進黨團：黃珊珊莫可奈何

立法院民進黨團幹事長吳思瑤18日舉行時事回應記者會。（記者廖振輝攝）

2025/02/18 16:05

〔記者謝君臨／台北報導〕針對週刊爆料指民眾黨立委黃珊珊對於黨團總召黃國昌的領導有微詞，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就立院第一線運作的觀察，不論是國會擴權法案，再到憲法訴訟法、財政收支劃分法等案，黃珊珊以法律人的素養，試圖挽救藍白失速列車，但在黃國昌不惜毀滅政府的復仇式領導下，黃珊珊也莫可奈何。

民進黨團今舉行輿情回應記者會。針對黃珊珊對於黃國昌的領導有微詞，吳思瑤說，這是週刊爆料，但就立院第一線運作的觀察，確實白營內部對於黃國昌非常強勢的領導，無視其他黨團同仁意見（的反彈），其來有自，長期有跡可循。

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吳思瑤指出，黃珊珊是學法律的，從第一會期的國會擴權法案，根據週刊報導中黃珊珊和民眾黨前主席柯文哲的對話節錄，黃珊珊向柯抱怨「國昌收不回來。」注定走向違憲一途，驗證只要有基本法律素養，都知國會擴權法案是違法亂政，但黃國昌硬幹要當「傅」隨組織，黃珊珊等人只能配合。

吳思瑤續指，而在憲訴法表決前，黃珊珊基於法律人的素養、良知，投書專業法律期刊，點出藍白惡修憲訴法會造成憲法法庭癱瘓，文章也清楚點名，她不認同國民黨立委翁曉玲所說，現在憲法法庭有極端少數做成意見的情況，這樣的前提並不存在。黃珊珊試圖挽救藍白失速列車，但很遺憾，在黃國昌強勢領導下，其專業投書只是狗吠火車，白營8席還是投下支持憲訴法通過。

吳思瑤也說，財劃法修法，黃珊珊多次釋出（訊息），我們都有默契，若以國民黨版本通過，對於掏空中央財政會有難以回復的傷害，如果民眾黨版本可作參照依據，行政、立法可以好好對話。

吳思瑤表示，當時希望可以對話，但黃國昌被國民黨團總召傅崐萁綁架，或兩人根本是沆瀣一氣，去年12月20日一次舉手表決碾壓財劃法、憲訴法及選罷法，相信黃珊珊看在眼裡非常不認同，因為我們希望理性對話，畢竟各版本都需討論。

吳思瑤也提及，財劃法在財政委員會審查時，國民黨籍召委陳玉珍只用3分鐘就通過，當天黃珊珊也在現場，相信她心中一定百感交集，但有黃國昌急先鋒，不惜要毀滅政府，只會復仇式從政，黃珊珊也莫可奈何。

吳思瑤說，對於週刊爆料，配合我們第一線觀察，看到白營內部不同調，鷹派與鴿派之間存有紛爭。新會期大家說要民生優先，只要是純民生、真民生，民進黨團都願意合作，包括和白營的理性派。

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