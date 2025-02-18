全台大罷免 朱立倫：去年立委選後就謀劃

國民黨主席朱立倫砲轟民進黨的民主堅持就是，一定要當台灣的多數，且所有的民主就是民進黨做主，惡霸、蠻橫。（記者黃美珠攝）

2025/02/18 15:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今天舉行新春團拜，黨主席朱立倫公開抨擊民進黨選舉輸不起，去年總統和立委選後就謀劃2面手法，各持1把刀，用司法力量砍國民黨的人，另1把刀就是搞大罷免的政治鬥爭，呼籲國民黨支持者看清楚民進黨的「當家鬧事」。

朱立倫說，國人向來主張家和萬事興，民進黨卻是當家鬧事，從過年過後第一天就在搞大罷免、就要讓台灣亂。從去年總統大選、立委選完他們就開始規劃，民進黨立院黨團總召柯建銘就已經說了多少次「大罷免我早就規劃好了」！這是柯建銘跟總統賴清德、行政院長卓榮泰都講好了的，昨天又講1次。

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朱立倫說，去年選完之後民進黨不認輸，就決定做2件事情，1件拿1把刀，拿司法的力量要砍國民黨的人，另外1把刀就是1年到期開始搞大罷免。去年司法的刀砍向了新竹縣長楊文科，對基隆市長謝國樑搞罷免，現在接著要罷免基隆市國民黨立委林沛祥。

朱立倫說，這個都是規劃好的，他們就是透過這樣的惡罷，民進黨才能有希望重選成為立法院的多數。

他轟民進黨堅持的就是，一定要當台灣的多數，所有的民主就是民進黨做主，從中可見民進黨的惡霸蠻橫。

他說，財劃法討論25年，去年才終於通過，新竹縣從明年起每年可增加185億，可見國民黨在新竹縣的立委徐欣瑩、林思銘有認真，反觀民進黨的立委卻是從頭反對錢不能給地方，要中央集錢又集權，真正要被罷免掉的應是民進黨的立委跟議員。

朱立倫說，上個會期討論的巴氏量表，國民黨希望鬆綁好讓80歲以上的長輩能夠好好受到照顧，但是民進黨卻全部反對。國民黨主張稻米每公斤的公糧收購價格從20年如一日的21元多加5塊，民進黨也反對。希望少砍警、消的退休金，民進黨也反對。

他揶揄民進黨，立院通過的總預算2兆9300億元，比去年多了近800億，這樣還要說沒有錢可以花？團拜也不會有糖果餅乾、沒有油可以開、連去慰問台中氣爆也說總統賴清德沒有錢可發慰問金？這個戲也演得太大了吧！是在騙全國的民眾什麼都沒有了，就是要大罷免。

國民黨主席朱立倫說，民進黨去年國會選輸了，就決定2面手法，拿1把刀用司法的力量砍國民黨的人，並指一旁的新竹縣長楊文科（坐者前右）就是被害人。（記者黃美珠攝）

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