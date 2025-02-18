柯爸告別式3/2、長子長孫都不在？陳佩琪︰相關內容為臆測

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

2025/02/18 14:35

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天病逝，享耆壽94歲，昨傳出柯爸告別式時間訂在3月2日上午7點起，並有媒體報導指，因長子柯文哲、長孫都不在，昨晚由柯文哲胞弟柯宇謙代兄「捧斗」。柯妻陳佩琪今日發聲明表示，相關內容亦為臆測，目前家屬尚未決定（告別式時間），盼各界能體恤家屬沈重且悲痛心情，給予基本同理與尊重。

民眾黨立院黨團主任陳智菡今日代轉陳佩琪聲明，陳表示，家族這幾個月來凝聚極強的向心力，柯家孫子女輩份都常常到病房陪伴阿公度過這段最後時日，只有為人子的在父親離世時無法陪伴在側，才是家人最大的遺憾。

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陳佩琪表示，謝謝大家的關心，至於誰捧牌位是家族自己的考量，也盼外界尊重喪家自身的選擇。至於有報導提及「長孫不在」、「柯承發告別式訂於3月2日」等內容亦為臆測，目前家屬尚未決定。她盼各界能體恤家屬沈重且悲痛心情，給予基本同理與尊重、留給柯家安心追思、悼念摯愛親人之空間。

另，民眾黨中央黨部、立院黨團也將於明日前往新竹柯爸拈香、哀悼，黨主席黃國昌則因父喪未滿百日，不克出席。

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