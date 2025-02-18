立院新會期 朱立倫：全力通過AI基本法、能源3法

國民黨主席朱立倫說，立院新會期，國民黨鎖定AI基本法、能源3法優先通過。（記者黃美珠攝）

2025/02/18 15:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天出席該黨新竹縣黨部的新春團拜會上抨擊，全世界都在拚AI戰、貿易戰，為民生經濟而努力，只有台灣的民進黨政府在搞大罷免的政治鬥爭。立院新的會期，國民黨將全力優先推動通過AI基本法、能源3法等民生法案，其中能源政策方面，也將推動核電廠延役20年，設電力監督委員會，主張用「非碳家園」取代「非核家園」。

朱立倫說，AI基本法很重要，因為21世紀全世界各國都在面對的2大戰爭，就是AI戰和貿易戰，而前者說的就是科技戰、晶片跟AI。但是民進黨解決問題的方法就是搞大罷免，人家都在拚經濟，拚AI、拚貿易，台灣卻是在拚政治、搞大罷免，真的是完全忽略世界上大家最關注的重點。所以國民黨去年3月就提的AI基本法一定要優先通過。

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朱立倫說，川普上週、16日提出美國要成立1個能源委員會拚電力，因為AI未來的用電會變成2倍，所以美國就會要更多的電。反觀台灣卻是在關電廠，民進黨要把核電廠全部關掉、改買綠電。

他說，國民黨昨天才提出來，要在這個會期要把能源3法案都通過，而且要設像美國一樣的獨立、電力監督委員會，讓核電廠延役20年，讓台灣不能缺電，也希望把「非核家園」改成「非碳家園」，要做一個無煤減碳、空氣清新的好環境，而這個新政策他們民調也獲7成以上的民眾支持。

朱立倫說，對此民進黨依舊反對，反對的理由大家也了解就是要買綠電。如果真的花錢買綠電，台電就會嚴重虧損，這樣1年要叫我們口袋掏出1000億元去補貼，國民黨怎麼可能會同意。

朱立倫也強調，政府去年超收的5283億元稅金，國民黨主張4成要還給民眾，剩下的做公益。讓國民每人可獲得1萬元，由此可見國民黨才是真正為大家拚民生、以民為本的政黨，請大家支持國民黨的立委。

國民黨主席朱立倫今天到新竹縣參加縣黨部新春團拜，強調國民黨才是真正以民為本的政黨，請大家支持該黨立委，反民進黨推的大罷免。（記者黃美珠攝）

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