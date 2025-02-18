新北罷綠委團體暫停行動 要等連署車維修

罷團「新北大掃除」宣布暫停活動，要等連署車送修。圖為罷團先前擺攤情形。（記者陳奕劭攝）

2025/02/18 14:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕全台近日掀起大罷免潮，為反制罷免國民黨立委，公民團體「新北大掃除」推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，但罷團群組今天（18日）公告，「先暫停活動」。對此，「新北大掃除」召集人王昱人回應，目前連署車正在維修中，且要等待罷免第二階段連署書格式出爐，故先暫停活動，也呼籲國民黨加入行動。

罷團帳號「以罷制罷」今天在群組通知，「國民黨似乎即將啟動罷免作業，又二階格式不明，本團連署車也需要整理，故先暫停活動，靜待後續的狀況，請各位依然秉持以自己為核心，廣召對抗綠罷的意向，分進合擊，以達迅速高效。」

請繼續往下閱讀...

王昱人對此說明，他們已送出2741件提議書罷免蘇巧慧、3403件提議書罷免吳琪銘，自信第一階段順利過關，但他們的連署車目前維修中，且要等待第二階段連署書出爐，故先暫停活動，為了成功推動罷免，他們也積極呼籲國民黨加入。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨透過青年黨工發動罷免新北優秀的民進黨立委，不只陸續有抄寫名冊、連署書造假等情事，甚至還有資料不齊需補件，但仍然「照常擺攤但不收件」的荒謬行徑，可見國民黨正傾力政治鬥爭，仇恨動員發動惡罷。

高碩呈指出，國民黨主導的「惡霸」與公民團體不滿藍白亂政，發起的罷免行動截然不同，民進黨新北市黨部已聯合黨公職開設58處連署書代收站點，將持續做公民團體最堅強的後盾，與人民站在一起，對抗國民黨惡罷行動，守護民進黨優秀立委。

罷團帳號「以罷制罷」今天在群組通知，因為連署車送修，且要等待第二階段連署書出爐，故先暫停活動。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法