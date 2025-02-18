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    嚇阻人格抹煞行為 綠營支持曹興誠提告深偽影像

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（見圖）、書記長陳培瑜18日舉行輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（見圖）、書記長陳培瑜18日舉行輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/02/18 13:42

    〔記者謝君臨／台北報導〕聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠，遭爆料在中國有小三，並有多張兩人私密照。曹則強調「都是合成的」，會對散播者提告。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，她自己也是深偽影片的受害人，這是在民主法治國家不可容忍的違法行為，支持曹董嚴正提告，嚇阻後續人格抹煞行為。

    立院民進黨團今舉行輿情回應記者會。針對曹興誠被控有小三事件，吳思瑤說，曹董因擔任罷免徐巧芯的領銜人，遭人透過深偽影片進行人格抹煞。同為受害當事人的她，對於性私密、性隱私的影像藉由變造進行人格抹煞、攻擊，這是在民主法治國家不可容忍的違法行為，支持曹董嚴正提告，嚇阻後續人格抹煞行為。

    吳思瑤表示，對於民團發動罷免不適任藍委的行動，這些領銜人乃一介公民，而非公職，卻被加以非常多人格抹煞或私德攻擊，這恐怕都有一個中央廚房在後方進行這些作為。她強調，不管是領銜人或罷免者，不應當被惡意扣上很多人格攻擊，甚或用造假、偽造影像打擊領銜人，這不是民主法治台灣能容許的。

    吳思瑤指出，支持曹董提告，也敬告在背後發布私密影像的中央廚房，若正劍指其他區域領銜人，也要如法炮製、毀滅其正當性，應當適可而止。台灣是法治社會，不容這樣的手段進行人格抹黑。

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

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