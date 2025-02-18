劉彥澧請假玩德州撲克 盧秀燕微笑未回應

劉彥澧請假玩德州撲克，盧秀燕反應曝。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/18 13:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯在台中市政府擔任研考會主委的丈夫劉彥澧昨遭名嘴溫朗東爆料蹺班打德州撲克，劉彥澧今親上火線強調，他是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過10餘次，多是利用假日或下班時間參與，請特休假約1、2次；台中市長盧秀燕今被問及此事，僅微笑沒有回應。

台中市政府今日上午召開市政會議，因逢台中新光三越氣爆後首次市政會議，盧秀燕在會議中表揚10名在氣爆案中現場參與協助救災的熱心民眾。

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她說，新光三越氣爆事件造成不幸傷亡，共有4人死亡、38人受傷，目前還有11人住院中，其中3人傷勢較重還在加護病房，期盼每一位均能康復脫離險境。

盧秀燕也說，台中市府在事件後第一時間投入救災救難，並執行包括公安稽查、心理衛生諮商及求償法律協助等事宜，讓民眾能更安心。

因參與德州撲克賽被名嘴爆料抨擊的劉彥澧今早也如常出席市政會議開會，盧秀燕被問及此事的看法時，僅微笑以對，沒有多做回應。

至於劉彥澧則強調，他是請每年有的14天個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過10餘次，多是利用假日或下班時間參與，約請特休假約1、2次，因個人身分引發質疑，他虛心檢討，「考慮未來不再參加了」。

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