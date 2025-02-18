檳榔專法卡關 衛福部收4500則意見：持續凝聚共識

衛生福利部日前預告「檳榔健康危害防制法」草案，昨天預告期滿。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/18 13:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛生福利部日前預告「檳榔健康危害防制法」草案，昨天預告期滿，原本修法是為了促進健康，但眼下修法阻力不小，衛福部今（18日）表示，預告期間共收到超過4500則意見，其中多數建議「暫緩推動」，尤其檳榔業者登錄制度、禁嚼場所規範引發最多爭議，目前修法尚無具體時間表，主要卡關原因在於需要整合各方意見，後續將再與業者、公衛及醫療團體進一步討論。

檳榔被國際癌症研究總署列為一級致癌物，國內多為攤販型態販賣，防制不易，民團籲制定專法多年，衛福部去年12月18日預告「檳榔健康危害防制法」草案，規定批發與零售業者須登錄核准，違者罰1萬至5萬元，同時劃定六大禁嚼場所，包括學校、社福機構、文教場所、政府機關、大眾運輸等，違者罰2千至1萬元，且未成年人與孕婦不得嚼檳榔，原住民祭儀除外。

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衛福部口腔健康司長張雍敏表示，「檳榔健康危害防制法」草案60天預告期滿，截至目前，衛福部共收到4423則意見，另有上百封來自中央各部會、地方衛生局的意見，總計有超過4500則，從初步回饋來看，多數意見傾向建議暫緩推動。

張雍敏指出，外界主要反映檳榔業者的登錄規定及禁止嚼檳榔場所的措施，認為需進一步評估，此外也有不少人希望檢驗標準可以再討論。對於這些疑慮與意見，未來修法時會納入考量，並邀請檳榔業者、公共衛生團體及醫療單位共同討論。

至於專法修法時程是否受影響？張雍敏回應，畢竟專法訂定過程一定要公開透明，也一定要跟外界溝通，因此目前修法要持續凝聚共識，沒有具體的時間表。

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