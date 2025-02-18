為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盼各黨發揮智慧化解總預算爭議 吳思瑤：勿讓人民承擔惡果

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤18日舉行時事回應記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤18日舉行時事回應記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/02/18 13:59

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對114年度中央政府總預算案爭議，立法院長韓國瑜下午將召集朝野黨團協商後續相關事宜。立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門已提出12項總預算案窒礙難行的具體理由，希望透過協商，各政黨發揮智慧一起提出正解，無論如何總預算案的因是立院種下的，立院各黨都要承擔，不要讓人民承受惡果。

    在藍白立委主導下，今年度總預算案一邊修改提案、一邊表決，於1月21日三讀通過，但至今立院仍無法送出審查報告，而政院也舉出12項窒礙難行之處。總統賴清德日前依憲法第44條行使院際調解權，邀集五院院長共商解方，韓國瑜拋出「追加減預算」構想，下午將召集朝野黨團協商。

    立院民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對總預算案僵局，黨團幹事長吳思瑤表示，今天要協商總預算案，期待有正向結果，若無解，後續的覆議、釋憲等，都是執政黨不放棄的民主救濟程序。賴總統也以其高度邀集各院，針對總預算窒礙難行希望理性對話，絕對是在憲法授權下進行民主救濟程序，至今不放棄努力。

    吳思瑤說，雖然黨團三長都掛病號，但為了捍衛人民權利，都會出席總預算案協商，希望行政、立法兩院互遞的橄欖枝可以看到結果。行政部門提出12點窒礙難行的具體說明，希望各政黨能透過協商發揮智慧，一起善解、提出正解。

    吳思瑤也說，無論如何總預算的惡因是立院種下的，立院各黨都要承擔，不要讓人民承受惡果。國家是大家的，總預算是全民的，協商是非常難能可貴的對話，期待在院際協調後，行政、立法互遞的善意能有最好結果，我們會全力以赴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播