盼各黨發揮智慧化解總預算爭議 吳思瑤：勿讓人民承擔惡果

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤18日舉行時事回應記者會。（記者廖振輝攝）

2025/02/18 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕針對114年度中央政府總預算案爭議，立法院長韓國瑜下午將召集朝野黨團協商後續相關事宜。立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門已提出12項總預算案窒礙難行的具體理由，希望透過協商，各政黨發揮智慧一起提出正解，無論如何總預算案的因是立院種下的，立院各黨都要承擔，不要讓人民承受惡果。

在藍白立委主導下，今年度總預算案一邊修改提案、一邊表決，於1月21日三讀通過，但至今立院仍無法送出審查報告，而政院也舉出12項窒礙難行之處。總統賴清德日前依憲法第44條行使院際調解權，邀集五院院長共商解方，韓國瑜拋出「追加減預算」構想，下午將召集朝野黨團協商。

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立院民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對總預算案僵局，黨團幹事長吳思瑤表示，今天要協商總預算案，期待有正向結果，若無解，後續的覆議、釋憲等，都是執政黨不放棄的民主救濟程序。賴總統也以其高度邀集各院，針對總預算窒礙難行希望理性對話，絕對是在憲法授權下進行民主救濟程序，至今不放棄努力。

吳思瑤說，雖然黨團三長都掛病號，但為了捍衛人民權利，都會出席總預算案協商，希望行政、立法兩院互遞的橄欖枝可以看到結果。行政部門提出12點窒礙難行的具體說明，希望各政黨能透過協商發揮智慧，一起善解、提出正解。

吳思瑤也說，無論如何總預算的惡因是立院種下的，立院各黨都要承擔，不要讓人民承受惡果。國家是大家的，總預算是全民的，協商是非常難能可貴的對話，期待在院際協調後，行政、立法互遞的善意能有最好結果，我們會全力以赴。

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