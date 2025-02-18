籲超收稅款優先挹注勞保年金 楊曜：由全體勞工先享有很合理

立委楊曜質詢勞動部長，認為超額徵收稅款優先挹注勞動基金。（楊曜提供）

2025/02/18 15:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立法院在野陣營針對今年超收稅款，提出普發現金法案，但民進黨立委楊曜認為經濟蓬勃發展，政府的稅收自然攀升，勞工貢獻的勞動力是經濟發展的火車頭，超預算徵收的稅款由全體勞工優先享有應該很合理吧！將提出預算法的修正草案，要求超預算徵收的稅款，應該優先挹注勞保年金。

楊曜表示，高齡化與少子化讓勞保持續處於請領的人多、繳費的人少的困境。中央政府自2020年開始以公務預算進行撥補，可是勞保年金依然連續八年入不敷出。去年有187萬勞工朋友申請勞保月退，其中月領金額未達2萬元的勞工占比高達54%。不到2萬元的年金在通膨快速的年代裡生活已屬不易，更必須面對時不時傳出的年金破產傳聞造成的心理壓力。

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楊曜進一步指出，勞工朋友用青春與血汗，推動台灣的經濟發展，讓國家有超預算的徵收稅款，無奈的是經濟發展必然伴隨著通貨膨脹，勞工如果不能優先享有經濟紅利帶來的稅款，卻必須承受自己推動經濟發展伴隨而來通貨膨脹所造成的生活壓力，公平嗎？

楊曜認為直接把現金送到人民的手中，是最簡單又可以討好選民的方法，任何執政者都可以輕易完成這件事。可是負責任的執政團隊，必須把錢花在最應該處理的事物上，這是能力的展現，也是政治工作者的良心。尤其台灣的勞保投保人數超過1千萬，健全勞保財務、保障勞工退休生活，是行政立法部門共同的責任。

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