美國務院官網刪「不支持台獨」遭中方批評 外交部：老調重彈

外交部發言人蕭光偉今日批評，中方說法都是老調重彈，並指出台美關係是建立在互信與緊密合作的基礎上。（資料照）

2025/02/18 13:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國務院官網日前更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，中國外交部批美方「在涉台問題上立場嚴重倒退」。對此，外交部發言人蕭光偉批評，中方說法都是老調重彈，並指出台美關係是建立在互信與緊密合作的基礎上。

蕭光偉今（18）日於外交部例行記者會說明，美方強調持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾；國務院並彰顯台美貿易與投資關係不僅促進美國利益，也為美國創造經濟與就業機會，美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當的情況下成為正式會員。

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蕭光偉表示，外交部歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝新任川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

蕭光偉強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

蕭光偉批評，中方說法都是老調重彈，台美關係是建立在互信與緊密合作的基礎上，外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變這個台海客觀現狀與國際公認的事實。

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