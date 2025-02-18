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    柯爸病逝 江和樹曝柯文哲奔喪時間

    柯爸柯承發病逝，柯文哲的胞妹柯美蘭今天拄拐杖現身，台中黨部主委江和樹則曝柯文哲會在特定時間奔喪盡孝道。（記者洪美秀攝）

    柯爸柯承發病逝，柯文哲的胞妹柯美蘭今天拄拐杖現身，台中黨部主委江和樹則曝柯文哲會在特定時間奔喪盡孝道。（記者洪美秀攝）

    2025/02/18 13:33

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天上午病逝，享耆壽94歲，柯文哲胞妹柯美蘭今天上午拄著拐杖抵達生命會館靈堂，比柯媽何瑞英晚約1小時，心情已平復許多，被問到身體狀況只說「閃到腰」，未回應其他問題。民眾黨中央委員、台中黨部主委江和樹也前來拈香致意，並稱涉京華城弊案在押的柯文哲應會在特定時間來奔喪盡孝道，但不希望打擾到外界。

    江和樹受訪時轉達，柯媽狀況「目前算是穩定了」，柯媽非常感謝外界的關心，尤其是守在看守所外面陪伴柯文哲的「小草」們，在天氣這麼冷還下雨的情況下，還有這麼多支持者陪著柯文哲，她非常感謝，感謝所有關心柯家的人。

    至於柯爸告別式的時間，江和樹說，在治喪過程中，也看見柯家的辛苦，家屬今天還在討論，外界說3月2日是錯誤的，家屬正在安排討論，若有消息也會跟外界報告。

    媒體詢問柯文哲何時會來奔喪？江和樹說，這部分家屬會去安排，因為只有一次，會安排在特定的時間、可允許的範圍內做到盡孝道的方式，盡量不要讓外界來打擾。

    江和樹也提及，因柯家是純佛教，所以沒有燒紙香，也要讓外界知道一下，加上因場地空間關係，花籃等目前看起來都不需要，今天看到很多的民意代表都有前來關心，柯媽非常客氣。他也跟柯媽說「其實女兒都來了、兒子都在這裡，其實她可以回去家裡休息」，但柯媽還是說「歹勢啦」。

    柯爸柯承發病逝，柯文哲的胞妹柯美蘭今天拄拐杖現身，台中黨部主委江和樹則曝柯文哲會在特定時間奔喪盡孝道。（記者洪美秀攝）

    柯爸柯承發病逝，柯文哲的胞妹柯美蘭今天拄拐杖現身，台中黨部主委江和樹則曝柯文哲會在特定時間奔喪盡孝道。（記者洪美秀攝）

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