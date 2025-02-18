透過軍購爭取川普支持？ 朱立倫：支持國防但無助改善貿易逆差

國民黨主席朱立倫說，只要是國防所需的軍購案，國民黨都會給予支持，但軍購不能解決台美之間嚴重的貿易逆差。（記者黃美珠攝）

2025/02/18 13:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨黨主席朱立倫今天早上到新竹縣該黨縣黨部出席新春團拜活動前，針對外傳民進黨政府將透過向美軍購以換取川普政府的支持時說，只要是國防所需的軍購國民黨都會支持，但是軍購無解台美嚴重的貿易逆差問題，另外民進黨想要採購的內容為何？這才是重點，全民也很關心。

朱立倫說，任何的軍購只是國防需要，國民黨都會支持，但是要想透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，他認為這不務實。因為去年的台美貿易逆差就高達782億美金，真正要做的是透過經貿談判，包含關稅、採購、貿易的條件改變才有可能真正解決問題。

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他也再次強調，國防本身是大家支持的，但是採購不會解決貿易逆差的問題，而且到底要採購什麼內容？全民也很關心。

另外對於今天下午就要進行的朝野協商總預算案，朱立倫說，他尊重和支持立法院長韓國瑜召集這個朝野協商，希望能夠化解不同的意見和衝突，最重要的就是趕快能讓預算可以好好的執行，如果真的有任何不足的都可以提出來透過追加減預算或其他的方式來解決問題。

至於對於民眾黨前主席柯文哲父親的病逝，朱立倫說他昨天第一時間已經表達深切的哀悼，希望柯文哲及其家人們可以節哀和珍重，據他了解柯家目前也沒有設靈堂，他一切尊重家屬的做法。

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