柯爸病逝 黃國昌仍在父喪百日內恐難到場致意

柯爸柯承發病逝，剛當選民眾黨主席的黃國昌因仍在父喪百日內恐難到場致意。（資料照）

2025/02/18 13:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發昨天病逝，享耆壽94歲。民眾黨新竹黨部主委李國璋今早也到生命會館拈香致意，並表示高虹安也會前來，至於剛當選民眾黨主席的黃國昌因還在父喪百日內，是否有禁忌、無法前來還要確認，但確定今天都不會來。

李國璋說，今天特地前來柯爸的靈前上香，所有的治喪事宜，或是家屬有進一步決定的話，「我們也會對外正式宣布」。對外界提到柯爸告別式會在3月2日舉行，李國璋說，就他所知，目前柯爸告別式日期並沒有確定，雖然外傳說是3月2日，但有詢問過柯美蘭醫師，目前還沒有確定，大概今天會做個決定，黨部一切都會尊重家屬的意願，全力的配合。

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由於高虹安昨晚也在臉書發文，雖高虹安已退出民眾黨，但媒體詢問，高虹安是否會來拈香？李國璋也回答，一定會，只是時間還不確定。

至於剛當選民眾黨新任主席的黃國昌是否會來拈香致意，李國璋說，主席黃國昌因還在百日，是否有禁忌要確認，但原則上，要先看家屬的方便時間，黃國昌和秘書長周榆修或是其他人來的話，大概都會約好一起來，因為個別來的話，可能會讓家屬感到困擾，「我們盡量不要讓家屬感到困擾」，也希望縮短探訪時間，不要讓他們太操勞。

柯爸柯承發病逝，剛當選民眾黨主席的黃國昌因仍在父喪百日內恐難到場致意，民眾黨新竹黨部主委李國璋則受訪稱高虹安應會當場致意，但黃國昌還不確定。（記者洪美秀攝）

柯爸柯承發病逝，剛當選民眾黨主席的黃國昌因仍在父喪百日內恐難到場致意，民眾黨新竹黨部主委李國璋則受訪稱高虹安應會當場致意，但黃國昌還不確定。圖為柯媽今早進生命會館情形。（記者洪美秀攝）

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