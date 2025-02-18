參賽德州撲克10多次 徐巧芯老公劉彥澧：考慮未來不再參加了

徐巧芯老公劉彥澧曝參加10多次德州撲克賽，「考慮未來不再參加了」。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/18 12:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧在台中市政府擔任研考會主委，昨被名嘴溫朗東爆料蹺班打德州撲克，劉彥澧今親上火線強調，他是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前約參加過10餘次，多是利用假日或下班時間，其中1、2次請假，這次因個人身分引發質疑，他虛心檢討，「考慮未來不再參加了」。

國民黨立委徐巧芯領銜人的聯電創辦人曹興誠遭爆料疑有中國籍小三，徐巧芯喊話要曹興誠辯論前先把私德爭議交代清楚，昨晚名嘴溫朗東在臉書貼文爆料劉彥澧疑在上班日打德州撲克，酸徐巧芯「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人」？

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劉彥澧今親上火線說明，他1月上旬參加「合法的百萬德州撲克競技錦標賽」，並非最近參加，當時請1天假，強調參加的是「合法的錦標賽」，有數千選手參加，其中也有百餘名外籍人士，比賽成績還可列國際積分排名。

他說，比賽中雖使用籌碼，但只代表分數計分，不是金錢概念，並非賭博行為，比賽及地點均合法；他強調，德州撲克如橋牌、圍棋般，已是國際認定的合法競技運動，也坦言他對活動有興趣，從學生時代就開始學習接觸，閒瑕之餘會參加活動。

劉彥澧說，他約參與過10餘次德州撲克比賽活動，多數是利用假日或下班時間參與，印象中約1、2次請個人特休假參賽，也曾得過名，拿過獎金，是利用公務人員每年有的14天特休假請假參賽，沒有另外請事假。

劉彥澧說，事件爆發後，他也自己反省，以自己的身分參加競技導致社會大眾誤解、不諒解，讓合法運動陷政治化討論而被懷疑，他虛心檢討改善，「未來考慮可能不再參加了」。

劉彥澧說，他虛心接受社會不同聲音，若認為公務人員利用休假或下班時間，也不適合參加這類活動，即使是合法比賽，他也深自檢討，但他不希望因他個人的身分及政治攻防，讓活動被污名化。

徐巧芯老公劉彥澧曝參加10多次德州撲克賽，「考慮未來不再參加了」。（記者蘇孟娟攝）

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