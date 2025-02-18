義大利政要發聲挺台：南非單方面遷我國館處 將開國際關係危險先例

義大利參議院副議長錢益友於社群媒體表示，南非政府單方面決定將台北代表處遷至約翰尼斯堡，將為未來國際關係開啟危險先例。（資料照）

2025/02/18 13:10

〔記者黃靖媗／綜合報導〕南非政府今年1月第二度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞，已有美國、英國等多國政要公開發聲挺台。義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）近日也說，南非政府單方面決定將台北代表處遷至約翰尼斯堡，將為未來國際關係開啟危險先例。

錢益友透過臉書表示，追求和平也意味著維持台灣海峽現狀，因此他們對中華人民共和國在軍事和外交層面上目益增高的壓力感到擔憂，尤其是中國利用對其他國家的影響力所施加的壓迫。

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錢益友說，在這樣的背景下，南非政府單方面決定將台北代表處從普利托里亞遷往約翰尼斯堡，這一決定將為未來的國際關係開啟危險的先例。

錢益友也說，試圖削弱中華民國（台灣）的國際聲音，無助於促進全球經濟和地緣政治平衡的穩定，因台灣在其中扮演重要角色。

錢益友指出，南非今年擔任G20主席國，成為全球關注的焦點，他希望這一特殊情況能使南非政府更加謹慎，重新考慮自己的決定，並重新開啟與台北的建設性對話。

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