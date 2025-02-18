國民黨高層級代表團訪美溝通 參加智庫舉辦印太安全兵推

美國總統川普入主白宮還不到1個月時間，國民黨主席朱立倫就派出由該黨副主席夏立言領軍的高層級訪美團，前往美國華府進行深度交流。（國民黨提供）

2025/02/18 11:58

〔記者施曉光／台北報導〕美國總統川普入主白宮還不到1個月時間，國民黨主席朱立倫日前指派由該黨副主席夏立言領軍的高層級訪美團，前往美國華府，與川普政府、美國國會、智庫針對台美雙方共同關心的重大議題進行深度交流，並討論雙方優先事項，也將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，以期共同維護台海和平穩定。

國民黨指出，這次的訪美團除了夏立言，還有國民黨立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正，該黨駐美處代表秦日新以及主任沈正浩也將在華府陪同代表團。

請繼續往下閱讀...

沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖等人都曾經擔任國防部副部長，陳永康還是立法院外交國防委員會跨黨派敬重的立委，足見朱立倫對國防安全、對美關係的高度重視。

沈正浩表示，國民黨代表團此行也將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈，訪團結束行程後，黃介正將續留華府，與秦日新跟美方展開層面更深廣的對話。

沈正浩還說，國民黨代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮、順暢且有效的溝通，並確保美國新政府正確並深入的理解國民黨的外交、國防、兩岸政策優先事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法