南服中心業務費遭刪 馬桶旁沒衛生紙、電梯關閉三分之一

南服中心業務費被刪，馬桶旁的衛生紙捲暫停提供。（記者王榮祥攝）

2025/02/18 12:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心因業務費遭刪減，致使大廳昏暗、辦公室只開一半燈、電梯關閉三分之一、甚至廁所馬桶旁的衛生紙卷都暫停提供，民眾跟員工都不方便，碎唸怎會連這些錢都刪？

南部聯合服務中心今年度業務費過年前遭立院藍白刪減，中心必須想方設法從多方面調整支出，對洽公民眾的影響逐漸浮現。

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首先是進大門後，原本讓民眾休息、等待叫號的大廳一片昏暗、顯示洽公順序與宣導政策的大投影幕停擺、3部電梯關閉1部，導致民眾必須座在略微暗黑（有陽光）的環境 ，也無法第一時間知道自己的洽公順序。

電梯影響最劇，原本3部電梯可服務，少了1部電梯後，民眾等待時間更久，有些民眾乾脆爬樓梯，但長輩與行動不便者比較吃力；位於5樓以上的中心員工更辛苦，常常爬樓梯上下辦公室。

考量洽公民眾需求，南服選擇辦公室節電為主、所有辦公室都只開半數燈，把電力多留給洽公民眾，但辦公室也因此變得較暗，加上欠缺差旅費用，無法到地方會勘，員工每天都在一半電燈的辦公室上班，氣氛很寂靜。

除暫停部分用電設施與差旅支出，南服所有洗手間原本在走道上與每個馬桶旁都設有衛生紙箱，因業務費沒了，目前僅剩走道提供衛生紙，馬桶旁的衛生紙箱都是空的，民眾跟員工如廁都不像過去那麼方便。

有民眾看了南服中心的公告，才知道業務費被刪，致使部分設施暫停、服務打折，質疑幹嘛刪這些錢？真的讓大家很不方便。

南服中心執行長許乃文感慨表示，目前連自己出差都要自行付油錢，原則上會先以民眾洽公需求為主，只是對辦公室同仁較抱歉，希望立法院能體恤基層，別讓民眾不方便。

南服中心三部電梯先關閉一部，民眾等待時間較久。（記者王榮祥攝）

南服中心辦公室只開一半電膯，氣氛有點寂靜。（記者王榮祥攝）

南服中心辦公室旁的飲水機先暫停。（記者王榮祥攝）

南服中心每天有大批民眾洽公，圖為申辦護照場景。（記者王榮祥攝）

三部電梯關了一部，民眾等待時間較久。（記者王榮祥攝）

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