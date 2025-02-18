曹興誠遭AI合成私密照爆有中國小三 陸委會：中共常用手法

前聯電董事長曹興誠遭名嘴爆料，2015年在中國有說年輕小三，並公布多張疑似AI合成的私密照。針對中共是否利用AI進行抹紅及政治操作？陸委會主委邱垂正今天受訪說，它會利用各種深偽技術，甚至是AI「以假亂真」，透過假訊息製造台灣內部不安，這是中共常用手法。（資料照）

2025/02/18 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴謝寒冰昨日直播爆料，指控前聯電董事長曹興誠2015年在中國有位年輕小三，並公布多張疑似AI合成的私密照。針對中共是否利用AI進行抹紅及政治操作？陸委會主委邱垂正今天受訪說，它會利用各種深偽技術，甚至是AI「以假亂真」，透過假訊息製造台灣內部不安，這是中共常用手法。

邱垂正表示，中共對台滲透分化及統戰等各種作為，手法可說是不斷翻新，對台統戰滲透步步進逼，未來會強化反統戰、反滲透的工作。

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邱垂正強調，我們也知道它利用各種深偽技術，甚至是AI等等「以假亂真」，透過一些假訊息搗亂民主憲政的正常運作，製造台灣內部不安，這是中共常用的手法。

邱垂正提及，政府努力方向是要強化國人對於網路資訊及中國大陸有正確的識讀能力，這是陸委會及相關單位共同工作，尤其是提升國人識讀中國的能力。許多國人會赴中旅遊或工作，要提高年輕朋友對中國的了解，會跟教育機構一起合作。

曹興誠昨晚發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。

另外，對於台灣民眾申領中國居住證，政府是否修法規範？邱垂正回應，過去對國人赴中申領居住證，曾經想要修法加以規範，後來沒有送出行政院，現在因為國人在中國申領居住證、定居證及身分證，有越來越多案例，為提醒國人的權益，政府現正盤點兩岸條例修法的相關工作，特別要提醒國人赴中申請各種證件有種種風險。

邱垂正說，政府在2018年對國人申領居住證有研擬一些規範，會把過去法制重新審視，一方面會邀請專家學者，也會跟社會各界溝通，等到相關立法工作有一定成果後，將會跟外界說明，「我們會來努力」。

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