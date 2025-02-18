會見2華府重要智庫訪團 朱立倫：國民黨不做「麻煩製造者」

朱立倫與美國蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團會面。（國民黨提供）

2025/02/18 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日下午於中央黨部先後接見華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「台美政策計畫」（TUPP）訪團以及蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團一行，並針對台美關係及能源問題深度交換意見，他還向美方強調國民黨不會做「麻煩製造者」。

朱立倫表示，近年來國際政治發生了許多變化，國民黨將持續遵循中道理性的「親美、友日、和陸」政策，務實穩健地推動台美合作、關係深化，並堅持「國防」與「對話」並進的「2D戰略」，不做「麻煩製造者」，並為區域和平穩定做出貢獻。

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此外，朱立倫強調，能源議題對台灣同時也是重中之重，能源供應的穩定不僅與高科技產業、AI產業的發展息息相關，更牽動著我國的國家安全，他並提到，根據最新民調，有超過7成民意支持修法核電延役，這不僅是民意，更是全球推動「非碳家園」的趨勢，國民黨將持續與主流民意站在一起，並呼籲民進黨正視台灣能源供應穩定的困境，對於錯誤的能源政策也應即懸崖勒馬。

朱立倫進一步指出，作為最大在野黨主席，他十分樂見與執政黨一同攜手合作，共同為台灣的未來打拚，針對國內朝野的緊張關係，他也再度呼籲賴清德總統，台灣「要和不要鬥」，而面對國際社會的多變情勢，國內的團結一致至關重要。

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