沒討論出場大罷免？ 蕭旭岑：柯建銘、賴清德「唱雙簧」

馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）18日上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪；左為主持人王淺秋。（圖擷取自YouTube「中廣新聞網」）

2025/02/18 09:28

〔記者施曉光／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨天指稱在拋出大罷免提議前與賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」，但總統府澄清稱沒有討論過；馬英九基金會執行長蕭旭岑今（18）日上午受訪時質疑柯建銘與賴清德「唱雙簧」，他並抨擊中選會在選罷法修正三讀通過後還規定罷免案適用舊法，「真的很無恥」。

蕭旭岑今日上午接受廣播節目訪問指出，賴清德過去在民進黨推動「排黑條款」，要讓前總統陳水扁兒子陳致中無法參選公職，柯建銘跟每一位民進黨立委溝通時，都強調這是賴清德關切的案子，顯見賴、柯兩人互信非常深厚且要好，因此認為在大罷免問題上，賴、柯絕對是「唱雙簧」，而且總統府昨天只是否定賴清德是所謂的「大咖」。

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蕭旭岑呼籲賴清德懸崖勒馬，立刻與柯建銘切割，並宣布不支持大罷免，撤回所有罷免案，否則賴清德前1、2年任期絕對不會有政績，因為今年8月之前立法院會變成焦土，陷入內耗，之後還要補選，因此明年2月1日立法院開議前，賴清德都不會有政績，甚至4年任內都不會有政績，賴政府唯一的成績只有「擋」立法院通過的法案，但「政績為零」。

他並喊話，要賴清德表態是否贊成台積電的先進製程移往美國；他強調，台積電「快要被美國拿去」，董事幾乎都是美國人，賴清德有沒有向烏克蘭總統澤淪斯基一般的勇氣，向美國說不？如果賴清德同意，「就是賣台」。

蕭旭岑還說，美國總統川普要求台灣國防預算比例要求提高到10%，賴清德日前只宣布要提高到3%，可能滿足川普嗎？而且台灣向美國購買的武器是否符合台灣需要？台灣花這麼多的錢，川普也不見得滿意，所以台灣人民得到的只是不確定，以及其他預算被排擠。。

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