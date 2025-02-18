批民眾黨靠「被害者敘事」搞政治操弄 李忠憲提3方法破解

學者李忠憲發文指出，「被害者敘事」已成為台灣民眾黨的核心政治操作手法，從黃國昌到柯文哲，所有涉及貪腐爭議的問題，都用此方式包裝為「政治迫害」。對此他也提出3個破解「被害者敘事」的方法。（資料照）

2025/02/18 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，柯的父親柯承發昨在新竹台大醫院病逝，現任民眾黨主席黃國昌卻痛批，柯文哲因得罪當道導致無法送柯爸最後一段路。對此成功大學教授李忠憲發文指出，「被害者敘事」已成為台灣民眾黨的核心政治操作手法，從黃國昌到柯文哲，所有涉及貪腐爭議的問題，都用此方式包裝為「政治迫害」。對此他也提出3個破解「被害者敘事」的方法。

李忠憲在臉書發文指出，台灣民眾黨從黃國昌以下，針對柯文哲的貪污腐敗只有一招，依賴「被害者敘事」進行政治操弄。連柯文哲的父親去世，也可以連結到絕不投票給民進黨，彷彿這個90幾歲安享晚年的老人是受到什麼政治迫害而去世。

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李忠憲表示，理性邏輯和思考的習慣需要長時間的培養，很難想像為什麼有不少知識分子，可以被阿館的那種言論吸引，甚至可以跟他密切的合作跟對談，大概是缺乏這種習慣。

李忠憲說明，「被害者敘事」（Victim Narrative）揭示個人與群體如何透過「被害者」身份來解釋現實、爭取認同，甚至形塑社會及政治動態。這種心態特徵是自我中心化，過度強調自身遭受的不公，淡化自己的行為責任，忽視外部複雜的社會結構。

李忠憲舉例，像是民眾黨的很多政治人物不斷強調「被抹黑」。將失敗與困境歸因於他人或社會結構，而非檢視內在努力或選擇。例如：以「民進黨或賴清德打壓」為藉口，掩蓋自身體制缺失及貪污腐敗。以受害者身份取得道德制高點，將批評者描繪為「加害者」，使反對聲音失去正當性。

李忠憲也指出，將政治上的無作為歸因於外部壓迫，而非自我行動不足。更可悲的是把貪污合理化，看不見房間裡面的大象，把所有的證據都當成科幻小說。他也質疑「受害者敘事有時是對自由的逃避，因自由帶來了責任，而受害者身份則提供了道德庇護。當『被害者敘事』取代理性討論與政策辯論時，社會將陷入感性與對立，難以找到真正的出路」。

針對如何破解「被害者敘事」，李忠憲也提出3個方法，其一為「理性冷靜面對」，他建議下次聽到「政治迫害」時，可以先問：「請問有證據嗎？」其二為「幽默解構荒謬」，並舉例「他們說柯文哲是政治受害者，下一步是不是要說白賊義是民間誠信大使？」其三為堅持真相，被害者敘事雖能煽情一時，卻無法抵擋事實長久的光芒。

李忠憲直言，「被害者敘事」已成為台灣民眾黨的核心政治操作手法，從黃國昌到柯文哲，所有涉及貪腐爭議的問題，都透過這種方式被包裝為「政治迫害」。

李忠憲強調，不論是柯文哲的財產爭議，還是其他黨內弊案，唯一的應對模式就是讓支持者相信自己是體制下的受害者，而非反思自身行為是否符合倫理與法律。他也指出，這種敘事不僅塑造了一種敵我對立，還使批評者失去正當性。用受害者心態讓人逃避責任，將一切錯誤歸咎於外部環境，而非自我檢討。

李忠憲強調，這種作法與存在主義的核心精神背道而馳——真正的自由來自於對自身選擇負責，而不是透過受害者身份來獲取道德庇護。並強調「破解這種敘事的關鍵，在於培養理性思考的習慣，而不是被情緒帶著走。面對政治人物的『迫害』論述，最簡單的方法就是冷靜詢問：『請問有證據嗎？』」

李忠憲表示，當事實與數據擺在眼前，這種操弄便無所遁形。而幽默與諷刺也是強大的武器，因為它能拆解荒謬，讓人們看清話術背後的空洞。他也直言，受害者敘事只能欺騙那些不願思考的人，但歷史證明，真正改變社會的從來不是怨天尤人的抱怨，而是正視現實、承擔責任的人。

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