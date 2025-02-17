總預算朝野協商後提覆議？ 政院盼先釐清刪減數據

立法院長韓國瑜18日邀朝野各黨團協商今年度中央政府總預算，政院官員指出，協商最重要是把數字釐清，「數字有共識也是很重要」。（資料照）

2025/02/17 22:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長韓國瑜18日邀朝野各黨團協商今年度中央政府總預算，由於國民黨團與民眾黨團仍有雜音，外界並不看好。不過，政院官員指出，協商最重要是把數字釐清，「數字有共識也是很重要」，同時期待立法院針對行政院提出的12項窒礙行之處，能協商處理，在送出總預算審查報告前提出解方。

立法院18日總預算的朝野協商，邀請行政院列席，秘書長龔明鑫將率領主計總處等相關官員列席。官員強調，行政院沒有要求改變三讀審議的內容與結果，但希望解決凍刪提案所造成執行的困難。

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官員解釋，立院此次三讀並未明確宣讀總刪減數及審查後歲出總額，到底依宣讀內容2076億元，還是主計總處計算的1439億元，仍有爭議，差額要如何處理？另外，像是外交部的「媒體政策及業務宣導費」，原編列1億1127萬元，但立法院刪減總數卻達1億4080萬餘元，「竟刪成負數」，不僅外交部，包括其他機關的「超刪總數」，主計總處統計超過7191萬元，這部分要如何解決？希望能確認釐清，「數字有共識也是很重要」。

對於韓國瑜希望行政院不要覆議，改以追加預算的方式處理，如協商決議以追加預算，行政院是否仍會提覆議？官員指出，仍待協商結論，並視立法院是否對追加預算後續處理方式達成共識而定，「現在沒辦法把話說死」。但他也重申，行政院希望立法院在總預算送出前，對於12項窒礙難行之處提出解方，「與覆議是不太一樣的狀況」。

相關官員也指出，過去預算凍結案都是在委員會處理，但今年多數提案卻要求要立法院院會同意，「這恐怕是史上第一次」，尤其今年提案高達1500案、金額為1381億元，立法院一週才召開兩天的院會，會期有限，要如何處理這麼大量的提案？而且送到院會，還要先經過二讀、付委或逕付二讀的程序，這些預算凍結案程序是否比照辦理，也是問題。

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