曹興誠挺罷免被爆中國小三 矢板明夫曝照疑點：中共最愛用下三濫手段

曹興誠被親藍名嘴爆料，2015年在中國發生婚外情，還遭公開多張與小三的私密照。（資料照）

2025/02/17 23:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠今天（17日）被親藍名嘴爆料，2015年在中國發生婚外情，還遭公開多張與小三的私密照。對此，「印太戰略智庫」執行長矢板明夫忍不住慨歎，中共老早就喜歡用這種下三濫的手段攻擊別人，過去日本政壇也發生過不少類似的事，如今多年過去，中共仍然沒有長進，更可悲的是台灣還有媒體人配合得不亦樂乎。

矢板明夫今晚在臉書發文，「今天有媒體人公布了曹興誠董事長和某女性的不雅照片，引起了很大的話題。對於這件事，我有一些感想。20多年前，當我剛剛成為新聞記者的時候，就有前輩告訴我，『媒體是公器，也是凶器。稍不謹慎，就可能毁掉別人的人生。不管多大的事件，報導時一定要注意保護個人隱私』。我想，這應該是不分國界，任何一個合格的媒體人都應該遵守的基本原則。」

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「先不談真假，照片中的女性，既不是公眾人物，也沒有觸犯法律。這位媒體人竟然將其姓名、相貌完整公開，沒有做任何遮掩處理。他為了達到抹黑曹董的政治目的，不顧媒體人的道德底線，這種做法實在令人遺憾。」

「男身上光線及影子並不協調」

他接著說：「另外，一個合格的媒體人，還需要具有社會常識和基本的判斷能力。在我的記者人生中，曾經接到過很多的虛假爆料，但我在每次報導前，都會仔細求證、如履薄冰，所以沒有上過當。被爆出來的照片中，照在男性頭部和身上的光線及影子並不協調，第一眼就會讓人覺得非常不真實。」

「且按照社會常識，如果一位成功男士和女友幽會時，被拍下這種照片，任何一個有正常智商的人，都會警覺這張照片可能被用來敲榨勒索，一定會及時制止並要求刪除照片，而不是像在照片上一樣笑咪咪地配合。除非這位男士是被女友包養的、沒有主導權，但這種可能性應該非常低。有媒體人用AI分析了這張照片。得出的結論是，很可能是合成的虛假照片。」

最後矢板明夫嘆：「我在北京從事多年報導，知道共產黨最喜歡用下三濫的手段攻擊別人的下三路。橋本龍太郎首相當年因為沒有聽中國的話去參拜了靖國神社，馬上就爆出了所謂的『中國情婦』問題；2004年春天，上海總領事館的一名日本外交官，和中國女性交往被中國的情報人員要挾，因不願出賣國家機密而自殺，成為了日中之間的一大外交事件。多少年過去了，共產黨仍然沒有長進。而台灣也有媒體人配合得不亦樂乎。」

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