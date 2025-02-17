何謂本土、進步政黨？ 王婉諭邀黃國昌來場辯論

時代力量黨主席王婉諭今日邀請黃國昌來一場「什麼是本土、進步的政黨？」的辯論。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/02/17 21:37

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌當選黨主席後，聲稱會責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望，時代力量黨主席王婉諭日前發文點出民眾黨不進步、不本土之處，遭黃國昌痛斥時力成側翼小丑。王婉諭今日再向黃國昌喊話，邀請黃國昌來一場黃最愛的辯論，題目為「什麼是本土、進步的政黨？」

王婉諭在臉書發文指出，不知道黃國昌主席，到底有沒有正面回應過她的任何一個質疑？從政治獻金假錯帳、吳春城壯世代、罷免門檻加嚴，再到她前天的「本土、進步」九問，這一年多來，她對黃所提出的每個疑問都有理有據、非常具體。

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「黃國昌每次都選擇問A答B、迴避問題，只有千篇一律的貼標籤。」王婉諭批評，看到過去最討厭自己被抹紅、貼小綠標籤的國昌主席，最後還是活成了自己最討厭的樣子，令人不勝唏噓。這也是目前的民眾黨給人的社會形象，面對無法回應的質疑，就是人格羞辱、抹人側翼、扯賴清德這三招，完全沒有任何自省的能力。

王婉諭提到，執政黨當然要監督，總統府提名大法官被提名人姚立明、民進黨團否決大法官被提名人劉靜怡，她曾嚴厲批判；勞動部霸凌案荒腔走板，她也第一時間發起街頭行動；韓國戒嚴時民進黨黨團的不當發言，她仍大力指正。

這不代表，在野黨就可以胡作非為、不必監督。王婉諭進一步說，只要是被人民投票選出來，握有權力的公職、政黨，都有被社會檢視的義務。「況且，人民選擇你，是要你監督政府，不是要你癱瘓國家。」

王婉諭認為，既然黃國昌委員如今榮任第三大黨的主席，對於公眾議題的討論不要這麼沒有格調，總是淪為隔空喊話、閃躲飄渺，不如就來場黃國昌最愛的辯論，辯題很簡單，什麼是「本土、進步」的政黨？時間、地點、平台都給黃選，她不會畏懼，當然也不怯戰，來辯論。

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