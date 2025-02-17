蕭美琴：海底電纜遭破壞是灰色侵擾具體例證

副總統蕭美琴今接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行。（總統府提供）

2025/02/17 21:08

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行時表示，台灣正面臨複雜的安全挑戰，近期海底電纜遭到破壞和干擾，即是灰色地帶侵擾的具體例證，期盼持續擴大民間參與及廣納專業意見，共同強化台灣抵禦各種挑戰的韌性。

蕭美琴指出，台灣正面臨非常複雜的安全挑戰，社會大眾理當有了解的權利，並更積極地參與賴總統所提倡的全社會防衛韌性，期盼在賴總統的領導下，進一步邀集更多民間部門參與，強化台灣抵禦各種挑戰的韌性。

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蕭美琴提到，台灣的海底電纜近期遭到破壞和干擾，即是灰色地帶侵擾的具體例證，為了確保電信通訊及其他攸關社會穩定和繁榮基礎設施的韌性，涉及層面包羅萬象，需要全民共同參與。

蕭美琴表示，台灣正從以往的全政府動員，邁向全社會參與，考量台灣天然災害的發生頻率與未來可能面臨的挑戰，政府已著手強化電信通訊韌性，在過去一年的幾次天災和突發狀況中，也啟用了部分衛星通訊系統，社會大眾也逐漸明白，強化通訊網路韌性，有助於經濟繁榮與社會穩定。

蕭美琴強調，民眾對防衛韌性的意識正逐漸提升，但我們仍需進一步擴展相關的對話和討論，賴總統邀請社會各界代表參與「全社會防衛韌性委員會」就是一個非常重要的指標，顯示台灣正努力擴大民間參與及廣納專業意見，持續推動這場重要的戰略對話。

副總統蕭美琴今接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行。（總統府提供）

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