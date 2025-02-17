曹興誠遭爆公開不雅照 林智群：監督老百姓還真棒！

謝寒冰爆料曹興誠2015年在中國發生婚外情，還公開多張曹興誠與小三的私密照。（資料照）

2025/02/17 21:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠挺身擔任罷免松信藍委徐巧芯的領銜人，成為大罷免浪潮指標人物，遭致藍營圍剿。今天（17日）有親藍名嘴爆料曹興誠2015年在中國發生婚外情，還公開多張曹興誠與小三的私密照。對此，律師林智群痛批，曹興誠說到底只是老百姓，竟然要被藍營監督，「這些人真的欠人家臭的欸！」

名嘴謝寒冰今天在直播節目爆料，指曹興誠2015年在仍有婚姻的狀態下，在中國有1位年輕小三，並公開多張曹興誠與小三一起牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片。曹興誠第一時間作出回應，怒斥藍營人士為了政治目的，使用卑鄙下流手段公布他人隱私，典型就是中共作風。

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林智群今晚則在臉書發文，「有人帶風向說曹興誠跟誰怎麼樣，那個照片是不是AI做的？還不知道。曹興誠是公職、民代或官員，拿我們的稅金嗎？他繳的稅還比大家多吧？不是的話，他一個老百姓怎麼樣，還真的干這些人屁事。」

他還說：「謝寒冰接受訪問表示，有人拿這個資料給他，他有建議對方提供給正規媒體，但對方表示媒體都不敢報導，所以他就揭露出來。謝先生應該思考一下，為什麼媒體都不願意報導呢？這種來路不明的東西，媒體都會確認內容，有疑慮，他們就不會報導。」

林智群最後痛罵，「監督老百姓還真棒呢！那些藍白委員尸位素餐亂搞法案預算這些人就當沒看到，這些人看到蘿莉控孫文跟外遇蔣介石都在鞠躬欸，這些人真的欠人家臭的欸！」

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