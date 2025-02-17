矢板明夫擬辦「曹興誠vs徐巧芯辯論會」 徐：外國人依法不得主持

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/02/17 18:58

〔記者林哲遠／台北報導〕聯電前董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，兩人多次隔空交火。「印太戰略智庫」執行長矢板明夫日前曾提議邀約兩人辯論，矢板今透露，曹董已經答應參與辯論，但徐巧芯辦公室無人回應。對此，徐巧芯貼出「選罷法」規定，質疑矢板明夫先生是否非中華民國國民？若是如此，依法也不能主持什麼辯論會。

徐巧芯表示，她完全不認識矢板明夫先生，甚至不太知道有這號人物，因此她以前沒有，以後也不會參加他的節目，無論是何性質。她建議，曹先生在辯論會之前，先把最近爆發的私德爭議交代清楚，不小女子如她也不敢跟他在陌生人的節目交談，感覺怪詭異的。

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徐認為，罷免均有由中選會公辦的辯論會，所有精彩內容都應該要在此壓軸，若此時爆雷，不就無聊了嗎？因此，中選會公辦辯論會她必定會參加，大家敬請期待。

此外，徐巧芯進一步提及，根據「選罷法」規定，政黨及任何人，不得邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民從事以下行為，一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳或支持、反對罷免案；二、為候選人站台或亮相造勢；三、召開記者會或接受媒體採訪時為候選人或支持、反對罷免案宣傳；四、印發、張貼宣傳品；五、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物；六、利用廣播電視、網際網路或其他媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳；七、參與競選或支持、反對罷免案遊行、拜票、募款活動。

徐巧芯質疑，矢板明夫先生是否非中華民國國民？若是如此，依法也不能主持什麼辯論會。

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