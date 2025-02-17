埔里阿姐孤身冒雨高舉「罷免馬文君」 勇敢背影讓數千網友噴淚！

埔里阿姐得知罷團遭打壓，每天風雨無阻地站在街頭高舉罷免馬文君的牌子，替罷團宣傳連署站地點。（圖翻攝自許美華臉書）

2025/02/17 20:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，罷免南投第五選區藍委馬文君的團體月初傳出擺設連署站遭打壓，有埔里婦人得知此事後，挺身想替罷團出一份力，每天風雨無阻地站在街頭高舉罷免馬文君的牌子，替罷團宣傳連署站地點。科技專家許美華今天（17日）分享這位阿姐在大雨中孤身一人舉牌的背影照，感動數千名網友。

本來在路易莎咖啡埔里酒廠門市擺設連署罷免站的「ALL罷馬志工團」，店家月初突然貼出公告稱「謝絕所有黨派政治活動」，引發外界熱議。後續「ALL罷馬志工團」跳出來揭真相，表示店家原本並沒有阻止他們設點連署，直到埔里酒廠幾名長官本月3日前來抗議他們連署罷免的行為，還提到擔心馬文君會「關切」，沒多久後向埔里酒廠承租店面的路易莎咖啡就貼出公告。

請繼續往下閱讀...

這件事隨即引發輿論熱議，「ALL罷馬志工團」表示他們不會因此放棄，另尋其他地點收連署書，繼續下架馬文君的行動。今天許美華分享「ALL罷馬志工團」志工傳給她的照片，可以看到一名女子身穿雨衣的背影，孤身一人在大雨中高舉寫著「罷免馬文君 每天14:00-17:00布望小館 中華路農會供銷部對面 固定連署站」的牌子。

許美華表示，「這是埔里馬文君選區，一位阿姐穿著雨衣站在小七的十字路口阿姐是一位單純的家庭主婦，和退休的先生過著簡單的生活，無黨無派與世無爭。直到藍白持續在國會亂搞，讓阿姐跟先生越來越焦慮，擔心將來有一天國家沒了，孩子們未來無望。就在志工被埔里酒廠主管驅趕之後……有一天，阿姐的先生在第三市場看到志工團隊在舉牌罷免馬文君，回家告訴阿姐，阿姐決定用行動來化解亡國感。」

「除了簽連署書，阿姐決定把自己白天的時間奉獻出來，為台灣站出來。阿姐加入志工，自己手寫自製大型看板，站在埔里明顯的十字路口，風雨無阻地傳達她的理念。其他志工很擔心阿姐的安全，她說：『沒關係啦！我都這麼老了，為了台灣值得啦！』志工小美傳來阿姐的照片說，每一次看到阿姐的身影，眼眶都不自覺泛淚，她是如此真心愛台灣！下次如果你在埔里街頭看到阿姐，請你對她比個讚、給她一聲加油，因為她真的值得！」

數千名網友讚爆這張照片，紛紛留言「台灣有最爛的政客，卻也有了不起的人民，謝謝努力不懈挺住台灣的人」、「看了很感動，也覺得很悲傷。那群舔共賣台政客，到底要把人民逼到什麼程度？也想跟漠視的公民說，你的歲月靜好，是有一群人負重前行」、「看這畫面真的一秒噴淚」、「這個畫面令人心疼又感動」、「看了不禁眼眶泛淚，值得尊敬的長者」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法