中選會已收52案立委罷免案 吳沛憶、蘇巧慧都被藍營「重複遞案」

中選會截至今日共收到52案立委罷免案。據悉，國民黨、泛藍無黨籍立委共有34位，民進黨立委則有16位（民進黨立委吳沛憶、民進黨立委蘇巧慧皆有2案）。（資料照）

2025/02/17 18:19

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮來襲，全台各地民團、國民黨青年軍組成的團體都陸續向中選會遞交第一階段罷免連署，中選會截至今日共收到52案立委罷免案。據悉，國民黨、泛藍無黨籍立委共有34位，民進黨立委則有16位（民進黨立委吳沛憶、民進黨立委蘇巧慧皆有2案）。

中選會說明，自3日起至今日下午15時止，目前收到的罷免案送件數共55案，其中52案為立委罷免案（惟部分送件係重行送案或罷免對象為同1人），1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案，此等案件既已經進入處理程序，選務機關則依法辦理，自不予評論或回應。

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至何案係重行送案，或有何罷免案件之提議罷免對象係為同1人，中選會說，他們亦均不予以評論或回應，選務機關皆會依法辦理。

中選會補充，無論是中選會或地方選委會等選務機關，過去以來在受理相關罷免案時，倘經初點或查對程序後依法不予受理者，若其再次送件，均採「+1」方式統計送件數。

中選會提到，有些案件則因領銜人不願意公開，且迄今為止各該罷免案也都尚未經過一二階的完整提議及查對、連署及查對，後續依法宣告正式成案等程序，依法循例自不由選務機關予以說明或評價，允由各該案件提案領銜人自行決定其是否對外公開說明為是，以維持選務中立暨選務不語之辦理立場。

針對同一公職人員所提罷免案後續如何處置？中選會說，如已有一案經依法宣告成立（指經二階連署成立，依法將辦理罷免投票）者，則尚在進行中之罷免案，將公告停止進行。

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