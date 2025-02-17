防範境外敵對勢力滲透退役軍人 苗栗地檢署與退輔會攜手護國安

苗栗地方檢察署檢察長林映姿（右3），於今（17）日上午於地檢署，與國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員陳進廣（右2）、苗栗縣榮服處處長陳立中（右1）、法務部調查局苗栗縣調查站副主任吳志鐘（左1）及苗檢主任檢察官廖倪凰（左3）、劉偉誠（左2），就國家安全之維護進行深度交流。 （圖由苗栗地檢署提供）

2025/02/17 18:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕退役軍人成為中共對台滲透的針對性對象。苗栗地方檢察署檢察長林映姿於今（17）日上午於地檢署，與國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員陳進廣、苗栗縣榮服處處長陳立中、法務部調查局苗栗縣調查站副主任吳志鐘，就國家安全之維護進行深度交流，防範境外勢力滲透退役軍人、竊取國防機密資訊，共同守護國家安全與社會穩定。

林映姿以近年查獲的境外勢力滲透案件為例，指出此類案件判刑極重，且會追討相關人員的退休金。她提醒退役軍人應知悉涉犯該等案件之嚴重後果，並應明確理解國家界線與法令規範，避免遭敵對勢力吸收並利用軍中人脈發展組織，從事危害國安的行為。為有效防範此類風險，有賴相關單位加強宣導。檢察機關亦會強力偵辦國安案件，以防堵任何的國安風險。

請繼續往下閱讀...

陳進廣也表示，退輔會將持續透過各類退役軍人聯繫管道，加強與相關單位的協作，推動綿密的國安宣導，提升退役軍人的保防安全意識。此外，退輔會將進一步強化退役軍人對國安法規與刑責的認知，以確保退役軍人符合國家法律規範，避免觸法。

林映姿於會中也轉達最高檢察署檢察總長邢泰釗對於國安案件之重視，並強調，國家安全不僅仰賴司法單位的努力，更需要全民共同維護。檢察機關將持續強化辦案力度，與退輔會及相關機構密切合作，確保退役軍人對國安風險有足夠的警覺與認識，透過落實保防教育，深化國安維護機制，共同守護國家安全與社會穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法