矢板明夫擬辦「曹興誠vs徐巧芯辯論會」 邀請函送抵徐辦無人回應

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前曾提議邀約徐巧芯與曹興誠辯論，他今（17）日表示，曹興誠已經答應參與辯論，他也於今日下午2時將辯論邀請函直送立法院予徐巧芯。（矢板明夫印太戰略智庫提供）

2025/02/17 17:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕聯電前董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，兩人多次隔空交火。「印太戰略智庫」執行長矢板明夫日前曾提議邀約兩人辯論，他今（17）日表示，曹興誠已經答應參與辯論，他也於今日下午2時將辯論邀請函直送立法院予徐巧芯，但徐巧芯辦公室無人回應，已轉交立法院收發室簽收。

矢板明夫於邀請函說，「全台灣近期聚焦大罷免運動，前聯電董事長曹興誠擔任罷免徐巧芯委員的領銜人，為促進雙方理性對話，印太戰略智庫誠摯邀請曹興誠前董事長與徐巧芯委員，在公開場合完整陳述各自主張，並針對對方觀點進行質疑與反駁。期望透過此次辯論，讓全民更深入了解罷免的本質與意涵」。

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矢板明夫也說明辯論會規則，活動希望於2月下旬或3月上旬舉行，為確保公平，由雙方各推派一名主持人共同協辦，現場亦邀請各自支持者旁聽，場地及相關費用均由印太戰略智庫負擔。

矢板明夫表示，關於大罷免行動，鑒於雙方情緒性的隔空喊話，很難讓選民看到這次大罷免的本質，因此他希望提供曹興誠與徐巧芯雙方面對面辯論的平台，邀請兩人在公開的場合，把各自主張做完整的論述，同時也就對方的主張提出質疑和反駁。

矢板明夫表示，希望透過這場辯論，為選民提供是否要參與這場大罷免的判斷材料，也希望有助於讓台灣的民主更加理性客觀。

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前曾提議邀約徐巧芯與曹興誠辯論，他今（17）日表示，曹興誠已經答應參與辯論，他也於今日下午2時將辯論邀請函直送立法院予徐巧芯。（矢板明夫印太戰略智庫提供）

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